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В России признали «виртуальное превосходство» США

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Источник изображения: Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Американская военная техника превосходит российскую только в рекламных роликах, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его словам, такое «виртуальное превосходство» проявляется в разнообразных роликах, в которых техника американских военно-промышленных компаний уничтожает оружие российского производства.

«Реклама — двигатель торговли, и в стремлении заинтересовать покупателя нет ничего необычного. Проблема, возможно, в другом — мультяшные ролики вселяют необоснованную надежду на то, что заказчик получает совершенное оружие», — признает автор.

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».

В августе 2019 года сухопутные войска США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» наземного базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Spike NLOS
Армата
Компании
Bell Helicopter
Rafael
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