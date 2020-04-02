Войти
ИноСМИ

Сега (Болгария): Россия решительно осуждает членство Македонии в НАТО

447
0
0
Акции протеста против НАТО в Мюнхене
Акции протеста против НАТО в Мюнхене.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Песня

Болгарские читатели в целом в негативном тоне оценили заявление МИД РФ по поводу стремления Македонии вступить в НАТО. Впрочем, другие напоминают, что после того, как Болгарию втянули в альянс, население страны существенно сократилось.

Российский МИД опубликовал заявление, в котором выступил категорически против членства Республики Северной Македонии в НАТО. По мнению Москвы, "присоединение Скопье к Североатлантическому договору создаст новые разделительные линии в то время, когда миру необходимо единство в борьбе с коронавирусом".

"Очевидно, что членство Скопье в альянсе не принесет никакой добавленной стоимости, ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Это не будет отвечать интересам совместных усилий по борьбе с общими вызовами и угрозами, в том числе и с пандемией коронавируса. Оно будет только создавать новые разделительные линии", - говорится в комментарии российского МИД.

В заявлении говорится, что попытки придать этому событию помпезность и резонансное звучание провалились из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Российский МИД также сообщает, что тот факт, что "вступление Македонии в НАТО практически совпало с датой начала натовских бомбардировок Югославии", остался незамеченным.\

"В условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения лидеры Северной Македонии не упустили возможности с пафосом заявить об историческом характере вступления в НАТО, которое якобы гарантирует Скопье стабильность и безопасность. Министр иностранных дел Никола Димитров даже назвал членство организации "заветом отцов и дедов‟", - говорится в заявлении.

"Интеграция Северной Македонии в НАТО - самопровозглашенный "альянс демократий‟ - с момента заключения в июне 2018 года Преспанского соглашения с Грецией сопровождалась множеством процедурных и законодательных нарушений. Напомним, что в соответствии с национальным законодательством явка на референдуме по вопросу вступления в Евросоюз и НАТО 30 сентября 2018 г. оказалась недостаточной для признания его состоявшимся. Достоянием общественности стали случаи различного рода вмешательства во внутренние дела страны вплоть до шантажа и запугивания. Все это прошло незамеченным у наших западных партнеров, которые обычно щепетильно относятся к тонкостям соблюдения законодательных процедур", - также пишет российский МИД.

"До настоящего времени не прозвучало ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО. Местному населению сулят экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности, укрепление правового государства. Но для этого совершенно необязательно вступать в военно-политический блок. А вот повышения расходов на оборону и объемов закупок западных - прежде всего американских - вооружений и техники от Скопье требуют уже сейчас. Это цена, которую македонскому народу придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только", - продолжает МИД.

"Что касается обещанного повышения уровня безопасности, то альянс далеко не всегда в состоянии не только обеспечить надежную защиту своим членам, но даже прекратить между ними застарелые споры - там их научились искусно "заметать под ковер‟", - говорится в сообщении Москвы.

В конце документа подчеркивается, что со стороны Скопье ожидаются подтверждения, в соответствии с установленным порядком, принятия на себя обязательств Североатлантического альянса по подписанным с Россией документам, в частности Основополагающему акту 1997 г. и Римской декларации 2002 года.

***

Комментарии читателей

Калорифер

Что ж, Россия не должна реагировать как стареющая госпожа, пусть предложит что-то лучше. Тогда не только Македония - и другие обратятся к ней.

Каубой

Россия бесится, потому что ее стратегический союзник Сербия окружен. Все остальное - пустая болтовня.

ИвКо

То, как Россия учит жизни, совсем не к месту, но ей же все-таки надо высказаться по вопросу.

Slava

Кремль только и может, что шуметь. Северная Македония - суверенное государство, с которым у них даже нет общих границ.

Drugomisle6t

Русские со своей манией величия опять несут какую-то чушь, не зная матчасть. Почему бы им за своей избушкой не последить вместо того, чтобы вмешиваться в дела других стран.

н16

Ну, Болгария прямо-таки зацвела и запахла, как только ее втянули в НАТО. Население на 11 миллионов сократилось

Непримирим

Сколько бы ни бесилась Россия, если у людей есть нормальный выбор, они никогда не выберут русскую отсталую антицивилизацию. Если бы в России было хорошо, все бежали бы в Москву и Сибирь, но люди выбирают прямо противоположное направление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Македония
Россия
Сербия
США
Югославия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
25.03.2019
Пиррова победа НАТО
17.12.2018
Косово бросило вызов НАТО
30.11.2018
"Русские должны быть вытеснены": какой будет война в Европе
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»