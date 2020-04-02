Сега (Болгария): Россия решительно осуждает членство Македонии в НАТО

Болгарские читатели в целом в негативном тоне оценили заявление МИД РФ по поводу стремления Македонии вступить в НАТО. Впрочем, другие напоминают, что после того, как Болгарию втянули в альянс, население страны существенно сократилось.

Российский МИД опубликовал заявление, в котором выступил категорически против членства Республики Северной Македонии в НАТО. По мнению Москвы, "присоединение Скопье к Североатлантическому договору создаст новые разделительные линии в то время, когда миру необходимо единство в борьбе с коронавирусом".

"Очевидно, что членство Скопье в альянсе не принесет никакой добавленной стоимости, ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Это не будет отвечать интересам совместных усилий по борьбе с общими вызовами и угрозами, в том числе и с пандемией коронавируса. Оно будет только создавать новые разделительные линии", - говорится в комментарии российского МИД.

В заявлении говорится, что попытки придать этому событию помпезность и резонансное звучание провалились из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Российский МИД также сообщает, что тот факт, что "вступление Македонии в НАТО практически совпало с датой начала натовских бомбардировок Югославии", остался незамеченным.\

"В условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения лидеры Северной Македонии не упустили возможности с пафосом заявить об историческом характере вступления в НАТО, которое якобы гарантирует Скопье стабильность и безопасность. Министр иностранных дел Никола Димитров даже назвал членство организации "заветом отцов и дедов‟", - говорится в заявлении.

"Интеграция Северной Македонии в НАТО - самопровозглашенный "альянс демократий‟ - с момента заключения в июне 2018 года Преспанского соглашения с Грецией сопровождалась множеством процедурных и законодательных нарушений. Напомним, что в соответствии с национальным законодательством явка на референдуме по вопросу вступления в Евросоюз и НАТО 30 сентября 2018 г. оказалась недостаточной для признания его состоявшимся. Достоянием общественности стали случаи различного рода вмешательства во внутренние дела страны вплоть до шантажа и запугивания. Все это прошло незамеченным у наших западных партнеров, которые обычно щепетильно относятся к тонкостям соблюдения законодательных процедур", - также пишет российский МИД.

"До настоящего времени не прозвучало ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО. Местному населению сулят экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности, укрепление правового государства. Но для этого совершенно необязательно вступать в военно-политический блок. А вот повышения расходов на оборону и объемов закупок западных - прежде всего американских - вооружений и техники от Скопье требуют уже сейчас. Это цена, которую македонскому народу придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только", - продолжает МИД.

"Что касается обещанного повышения уровня безопасности, то альянс далеко не всегда в состоянии не только обеспечить надежную защиту своим членам, но даже прекратить между ними застарелые споры - там их научились искусно "заметать под ковер‟", - говорится в сообщении Москвы.

В конце документа подчеркивается, что со стороны Скопье ожидаются подтверждения, в соответствии с установленным порядком, принятия на себя обязательств Североатлантического альянса по подписанным с Россией документам, в частности Основополагающему акту 1997 г. и Римской декларации 2002 года.

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Комментарии читателей

Калорифер

Что ж, Россия не должна реагировать как стареющая госпожа, пусть предложит что-то лучше. Тогда не только Македония - и другие обратятся к ней.

Каубой

Россия бесится, потому что ее стратегический союзник Сербия окружен. Все остальное - пустая болтовня.

ИвКо

То, как Россия учит жизни, совсем не к месту, но ей же все-таки надо высказаться по вопросу.

Slava

Кремль только и может, что шуметь. Северная Македония - суверенное государство, с которым у них даже нет общих границ.

Drugomisle6t

Русские со своей манией величия опять несут какую-то чушь, не зная матчасть. Почему бы им за своей избушкой не последить вместо того, чтобы вмешиваться в дела других стран.

н16

Ну, Болгария прямо-таки зацвела и запахла, как только ее втянули в НАТО. Население на 11 миллионов сократилось

Непримирим

Сколько бы ни бесилась Россия, если у людей есть нормальный выбор, они никогда не выберут русскую отсталую антицивилизацию. Если бы в России было хорошо, все бежали бы в Москву и Сибирь, но люди выбирают прямо противоположное направление.