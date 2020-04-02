Star (Турция): с помощью С-400 были поражены гиперзвуковые мишени

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.

ЗРК С-400 «Триумф» был принят на вооружение российской армии в 2007 году. Сегодня, когда потенциальные угрозы достигли гиперзвуковой скорости, возникла потребность во внедрении новых технологий. Россия создала гиперзвуковую интеллектуальную систему, которую успешно протестировала во время учений в Восточной Сибири.

Россия использовала С-400 "Триумф" для перехвата гиперзвуковой ракеты во время учений в Восточной Сибири.

В заявлении на эту тему говорится: "В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, имитируемых ракетами-мишенями типа "Армавир" и интеллектуальными гиперзвуковыми ракетами-мишенями типа "Фаворит". Все цели были поражены".

С-400 "Триумф" - это новейшая ракетная система дальнего и среднего радиуса действия, которая была принята на вооружение российской армии в 2007 году. Предназначена для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Также может использоваться против наземных объектов. С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров под интенсивным огнем противника, в условиях электромагнитных помех.

Сегодня, когда потенциальные угрозы достигли гиперзвуковой скорости, возникла потребность в новом обучении и доктрине. В этой связи Россия, руководствуясь девизом "лучшее обучение проводится в максимально приближенных к реальным условиях", оценила имеющиеся возможности и создала "Фаворит-РМ". C4Defence изучил интеллектуальную гиперзвуковую ракету-мишень "Фаворит".

Гиперзвуковая интеллектуальная мишенная система "Фаворит-РМ" была разработана на основе ракет 5В55, которые используются в зенитных ракетных комплексах С-300. Боезаряд и система наведения по методу сопровождения через ракету были удалены, а вместо них установлено дополнительное оборудование, позволяющее имитировать цель, а также оборудование телеметрии и управления.

Как сообщает C4Defence, новая система, которая состоит из пусковых установок С-300ПС, позволяет одновременно запускать 16 мишеней. Этим достигается плотность и интенсивность налета, что создает максимально достоверную имитацию воздушных целей.

Благодаря ракетному двигателю мишени "Фаворит-РМ" могут на достаточно широком диапазоне высот и скоростей представлять самые разные цели, такие как вертолеты, баллистические ракеты, истребители, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. "Фаворит-РМ" в результате проведенных преобразований может за короткое время полета выходить на скорость свыше 7 тысяч километров в час. Благодаря этому система может имитировать и гиперзвуковые угрозы нового поколения.

Система гарантирует проведение полноценного обучения, обеспечивая даже выполнение возможных маневров уклонения мишеней от атак. Благодаря электронному оборудованию в своем составе "Фаворит-РМ" может передавать через канал передачи данных на наземную станцию управления все параметры вплоть до момента удара и обеспечивать анализ данных.