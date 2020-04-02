Войти
ИноСМИ

Star (Турция): с помощью С-400 были поражены гиперзвуковые мишени

551
0
0
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Руслан Кривобок

ЗРК С-400 «Триумф» был принят на вооружение российской армии в 2007 году. Сегодня, когда потенциальные угрозы достигли гиперзвуковой скорости, возникла потребность во внедрении новых технологий. Россия создала гиперзвуковую интеллектуальную систему, которую успешно протестировала во время учений в Восточной Сибири.

Россия использовала С-400 "Триумф" для перехвата гиперзвуковой ракеты во время учений в Восточной Сибири.

В заявлении на эту тему говорится: "В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, имитируемых ракетами-мишенями типа "Армавир" и интеллектуальными гиперзвуковыми ракетами-мишенями типа "Фаворит". Все цели были поражены".

С-400 "Триумф" - это новейшая ракетная система дальнего и среднего радиуса действия, которая была принята на вооружение российской армии в 2007 году. Предназначена для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Также может использоваться против наземных объектов. С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров под интенсивным огнем противника, в условиях электромагнитных помех.

Сегодня, когда потенциальные угрозы достигли гиперзвуковой скорости, возникла потребность в новом обучении и доктрине. В этой связи Россия, руководствуясь девизом "лучшее обучение проводится в максимально приближенных к реальным условиях", оценила имеющиеся возможности и создала "Фаворит-РМ". C4Defence изучил интеллектуальную гиперзвуковую ракету-мишень "Фаворит".

Гиперзвуковая интеллектуальная мишенная система "Фаворит-РМ" была разработана на основе ракет 5В55, которые используются в зенитных ракетных комплексах С-300. Боезаряд и система наведения по методу сопровождения через ракету были удалены, а вместо них установлено дополнительное оборудование, позволяющее имитировать цель, а также оборудование телеметрии и управления.

Как сообщает C4Defence, новая система, которая состоит из пусковых установок С-300ПС, позволяет одновременно запускать 16 мишеней. Этим достигается плотность и интенсивность налета, что создает максимально достоверную имитацию воздушных целей.

Благодаря ракетному двигателю мишени "Фаворит-РМ" могут на достаточно широком диапазоне высот и скоростей представлять самые разные цели, такие как вертолеты, баллистические ракеты, истребители, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. "Фаворит-РМ" в результате проведенных преобразований может за короткое время полета выходить на скорость свыше 7 тысяч километров в час. Благодаря этому система может имитировать и гиперзвуковые угрозы нового поколения.

Система гарантирует проведение полноценного обучения, обеспечивая даже выполнение возможных маневров уклонения мишеней от атак. Благодаря электронному оборудованию в своем составе "Фаворит-РМ" может передавать через канал передачи данных на наземную станцию управления все параметры вплоть до момента удара и обеспечивать анализ данных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
21.09.2016
Великий китайский арсенал
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
13.09.2016
Отрепетированы удары по удаленным целям за пределами юго-западных рубежей России
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
12.04.2007
«ТРИУМФ» — на стороне сильных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»