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Независимое военное обозрение

Авианосец США «Теодор Рузвельт» просит о помощи

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MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года
MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Коронавирус COVID-19 атаковал экипаж главного корабля Америки

Флагман американского флота – атомный авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» - терпит бедствие и нуждается в помощи в связи с атакой коронавируса COVID-19. Капитан судна Бретт Крозье обратился в Пентагон, призывая срочно эвакуировать большую часть моряков с авианосца, которых поразил вирус. В своем послании он умоляет руководство департамента проявить благоразумие и пишет: «Мы не на войне. Морякам не нужно умирать».

В настоящее время корабль находится в порту Гуама, а команда несет боевое дежурство на судне, находясь в стесненных условиях и в близком контакте друг с другом. В своем письме Крозье сообщил, что изолировать удалось только небольшое число заразившихся из-за «присущего военному кораблю ограниченного пространства».

Президент США Дональд Трамп предоставил полномочия для решения этого вопроса главе военного ведомства. Министр обороны США Марк Эспер считает, что для эвакуации личного состава авианосца подходящий момент еще не наступил. «Прямо сейчас мы пытаемся убедиться, что сдерживаем вирус, что используем тестовые наборы и получаем достоверную оценку того, какой процент экипажа заражен», - заявил Эспер. В интервью CBS News министр сообщил, что будет предоставлено большое количество медицинских принадлежностей и в случае необходимости дополнительно направлены медики.

Первые заболевшие на корабле появились в начале марта после захода в один из вьетнамских портов. Три инфицированных моряка были эвакуированы с «Теодора Рузвельта», но распространение инфекции это не остановило. Число военнослужащих, зараженных COVID-19, ежедневно увеличивается, сообщает Bloomberg. По состоянию на 1 апреля в экипаже, насчитывающем около 5 тыс. военных моряков, летчиков палубной авиации и технического персонала, заболели более 100 человек, сообщают различные СМИ. Судно приостановило свою миссию по патрулированию региона и на неопределенный срок пришвартовалось в порту острова Гуам.


Ирина Дронина

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Вьетнам
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
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