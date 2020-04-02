Китай впервые поставил на экспорт ПТРК HJ-12E

ЦАМТО, 1 апреля. Китай поставил партию усовершенствованных портативных противотанковых ракетных комплексов HJ-12E неназванному инозаказчику. Это первый случай экспорта ПТРК данного типа.

Как сообщила 25 марта на своем аккаунте в WeChat государственная корпорация China North Industries Group (NORINCO), она обеспечила поставку пусковых контейнеров с ракетами иностранному заказчику ранее согласованного срока, несмотря на вспышку COVID-19 и праздничный период в начале года.

Как отмечается, это первая экспортная поставка ПТРК третьего поколения, разработанного китайской компанией. NORINCO не раскрыла информацию о покупателе, стоимости сделки и количестве купленных систем.

По информации компании, поскольку заказчик остро нуждался в комплексах, своевременное выполнение этого экспортного заказа имело важное значение для укрепления позиций NORINCO на мировом рынке ВиВТ.

Как заявил Global Times неназванный военный эксперт, данная поставка продемонстрировала надежность китайской компании и доказала, что она может выполнить контракт в соответствии с требованиями заказчика даже в условиях форс-мажорной ситуации. Это, по его словам, позволит завоевать доверие не только данного заказчика, но и других потенциальных клиентов.

Нередко сравниваемый с ПТРК FGM-148 "Джавелин", состоящим на вооружение ВС США, HJ-12 (Red Arrow 12) представляет собой разработанный в Китае комплекс класса "выстрелил и забыл". Он обеспечивает поражение целей различных типов, включая укрепленные сооружения, танки, корабли, вертолеты, в т.ч. сверху в наименее защищенную часть. Бронепробиваемость ПТУР – 1100 мм. HJ-12 позволяет оператору захватить цель, выполнить пуск ракеты и быстро сменить позицию (технология "выстрелил и забыл" не требует удержания цели).

Как отмечается, проданные ПТРК являются высокоточной системой вооружения, которую в массовых количествах могут себе позволить вооруженные силы не каждой страны. Тем не менее, она более дешевая по сравнению с конкурентами, включая "Джавелин". По заявлению китайского эксперта, успех экспортных продаж обусловлен тем, что Китай не выдвигает политических требований при продаже оружия и может предложить не только простые и доступные системы, но и технологически продвинутые вооружения, в том числе ПТРК.