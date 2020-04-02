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Военное обозрение

Минобороны США заказало модернизацию КР Tomahawk до уровня Block V

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США не собирается отказываться от крылатых ракет Tomahawk, заказывая их очередную модернизацию. Как сообщает портал upi.com, американские военные намерены заменить КР Tomahawk Block IV ракетами нового поколения.

Американское военное ведомство заключило с компанией Raytheon очередной контракт на производство и модернизацию крылатых ракет Tomahawk. Соглашение стоимостью 641,3 млн. долларов включает в себя производство новых ракет Tomahawk Block V, а также модернизацию уже произведенных ракет предыдущего поколения Block IV. При этом на производство 90 новых ракет выделено 147,9 млн. долларов, остальные средства пойдут на модернизацию.

Разработка ракет модификации Block IV была приостановлена из-за высокой стоимости программы и даже появились слухи о ее закрытии. Однако в 2018 году новое поколение ракет было принято на вооружение. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км. Кроме того, "четвертое поколение" в отличие от предшественниц имеет более мощную боевую часть (осколочно-фугасную) весом 454 кг.

В состав комбинированной системы наведения входят инерциальное навигационное оборудование, корректируемое сигналами GPS, обзорно-сравнительная корреляционная система наведения по карте (работает на среднем участке траектории) и цифровая корреляционная система наведения по изображению местности (работает на конечном участке траектории).

О новой ракете Tomahawk Block V сведений почти нет, известно только, что ракеты имеют улучшенную навигацию и связь.

К настоящему времени Raytheon (в штате Аризона) выпустил в общей сложности более 4 тыс. КР Tomahawk разных модификаций. Из них 2300 применены в различных военных конфликтах с 1991-го по 2018 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
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