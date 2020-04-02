Украинский МиГ-29МУ2: модернизацию советского истребителя оценили в польской прессе

Источник изображения: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, mil.gov.ua

На Украине проходит испытания истребитель МиГ-29МУ2. Его пытаются модернизировать, превратив в многофункциональную воздушную машину, а в Польше тем временем дают свои оценки самолету.

В польской прессе напомнили, что самолет МиГ-29МУ2 представляет собой модернизированный МиГ-29МУ1, который в настоящее время эксплуатируется 40-й тактической воздушной бригадой Военно-воздушных сил ВСУ, дислоцированной в 20 км от Киева. Работы по модернизации истребителя проходят на Львовском государственном авиаремонтном заводе с января 2020 года, а испытания осуществляются под строгим контролем специалистов ВВС Украины.

Напомним, что самолеты МиГ-29 были сконструированы в СССР на рубеже 1970-х – 1980-х годов и в 1983 году поступили в эксплуатацию ВВС Советского Союза. За тридцать с лишним лет эксплуатации МиГ-29 участвовали в многочисленных войнах и конфликтах на постсоветском пространстве, в Восточной Европе, Азии и Африке, в том числе в войне в Персидском заливе в 1991 году, в Приднестровском конфликте 1991-1992 гг., в войне в Югославии, войне Эфиопии с Эритреей в 1998-2000 гг., войне в Южной Осетии в 2008 г., наконец – в гражданской войне в Сирии, продолжающейся с 2011 года.

С 2001 года Украина задалась вопросом модернизации МиГ-29, поручив эту задачу Львовскому авиаремонтному заводу. В результате в 2009 году в эксплуатацию поступили МиГ-29МУ1. В то же время модернизировать все МиГ-29 до нового стандарта не получилось из-за высокой стоимости модернизационных мероприятий – как минимум 2 миллиона долларов на один самолет.

Одна из важнейших задач в процессе модернизации – установка нового оборудования, в том числе прицельной системы, которая позволяет применять модифицированный радар для обнаружения воздушных и наземных целей, наведения оружия самолета.

Кроме того, истребитель получит систему «дальномер и термоискатель» с вдвое большей дальностью обнаружения. Наконец, на самолете установлена новая система управления огнем.

Источник изображения: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, mil.gov.ua

Вооружен истребитель ракетами Х-29 и бомбами KAБ-500KР. Кроме того, МиГ-29МУ2 сможет использовать ракеты лазерного наведения. Кстати, еще в марте 2019 года бомбы КАБ-500КР и ракеты Х-29Т уже проходили испытания на прототипе самолета.

30 марта 2020 года в сети появились и первые фотографии самолета с подвешенной под крылом ракетой Х-29. В апреле 2020 года будут проводиться дальнейшие испытания, в первую очередь – систем вооружения.

Источник изображения: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, mil.gov.ua

В командовании ВВС Украины рассчитывают, что самолеты МиГ-29 после модернизации по заданному стандарту смогут прослужить в боевой авиации еще 8-12 лет. За это время в Киеве рассчитывают изыскать средства для приобретения более современных воздушных машин и постановки их на вооружение Военно-воздушных сил Украины.

Таким образом, в настоящее время единственным способом сохранить хоть какую-то боеспособность национальных военно-воздушных сил для Украины является модернизация самолетов и авиационного вооружения, разрабатывавшихся еще в советское время. Без советских технологий и производственных мощностей такой возможности у современной Украины бы не было.

Между тем, ближайший сосед Украины – Польша – как и стоило ожидать, оценивает модернизацию самолетов МиГ-29 сквозь призму своих антироссийских установок. Это хорошо видно на примере комментариев в польских средствах массовой информации.

Это серьезный подход к защите собственной страны и, прежде всего, к поддержанию возможностей собственной промышленности в поддержке вооруженных сил, без которых, после нападения России на Украину, украинцы были бы совершенно беззащитными,

- пишет один из польских комментаторов.

Другой комментатор советует польскому руководству внимательнее изучить украинский опыт и если тот окажется успешным, применить его для модернизации МиГов, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил Польши.

Некоторые польские комментаторы отдают должное МиГ-29 как довольно продвинутым машинам, но именно для «своего времени» - для конца 1980-х годов:

Когда МиГ-29 поступил на вооружение, это был действительно глоток современности в СССР и Восточном блоке. МиГ-29 был первым российским самолетом 4-го поколения, но он упакован электроникой 3-го поколения.