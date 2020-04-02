Войти
Известия.ru

В СКР предложили конфисковать самолеты и вертолеты за нарушение правил

399
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Следственный комитет России (СКР) предложил изымать частные самолеты и вертолеты у их владельцев за нарушение летных правил. Об этом в среду, 1 апреля, рассказал в интервью «Российской газете» председатель СКР Александр Бастрыкин.

Он отметил, что необходимо разработать механизм постоянного мониторинга выполнения полетов частными пилотами и отслеживать летную годность воздушных судов.

«Кроме того, возможно, увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель СКР добавил, что в правительстве данные предложения приняли и сейчас идет подготовка к реализации озвученных инициатив.

В начале марта Минфин России предложил условия для конфискации незаконно вывезенной валюты. Одним из факторов является невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минфин РФ
Похожие новости
19.02.2019
В России разработают новый патрульный корабль для Шри-Ланки
25.10.2017
Минобороны РФ: система финансового обеспечения войск показала свою эффективность в Сирии
15.09.2016
Минфин определил объемы госфинансирования космической отрасли
26.11.2015
РФ не будет наращивать оборонные расходы в связи с ситуацией в Сирии
13.09.2013
Минфин РФ договорился с Минобороны о переносе части военных расходов
14.11.2012
Минфин усилит контроль за расходами на оборонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»