Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно

Подготовка идет в сокращенном составе персонала

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Работа по подготовке к пускам пилотируемого корабля "Союз МС-16" и грузового корабля "Прогресс МС-14", а также к посадке "Союза МС-15" идет в сокращенном составе персонала. Об этом написал на своей странице в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работа идет в штатном режиме, но [выполняется] сокращенным персоналом", - написал Рогозин по итогам совещания по видео-конференц-связи. По его словам, "готовится перебазирование на позиции людей и техники".

Сейчас на МКС находятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля на "Союзе МС-15". С 9 апреля экипаж должен увеличиться: на орбиту отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди на корабле "Союз МС-16".

Пуск грузового "Прогресса МС-14" запланирован на 25 апреля. Он будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.