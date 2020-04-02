Space Fence: космос под присмотром

Американцы смогут следить за всем, что происходит на околоземной орбите. Вчера, 31 марта, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Космические силы США официально объявили о начале эксплуатации системы Space Fence.

«Space Fence революционизирует наше представление о космосе, предоставляя своевременные точные данные об орбитах объектов, которые угрожают как пилотируемым, так и беспилотным военным и коммерческим космическим активам. Наши космические возможности имеют решающее значение для нашей национальной обороны и образа жизни, поэтому Space Fence так важна для повышения нашей способности выявлять, характеризовать и отслеживать угрозы для этих систем», — рассказал генерал Джей Реймонд, руководитель космических операций Космических сил США.

Визуализация работы системы Space Fence Источник изображения: c4isrnet.com

Space Fence представляет собой радиолокационную систему, использующую твердотельную технологию S-диапазона. Радар может отслеживать коммерческие и военные спутники, использованные ракетные ступени и космический мусор на низкой, средней и геосинхронной орбитах. При этом заявлено о том, что распознаются даже объекты размером менее 10 см.

До введения в строй Space Fence вооружённые силы США могли отслеживать порядка 26 000 объектов на орбите, теперь же их число достигнет 200 000. Постройкой Space Fence занималась компаний Lockheed Martin, в 2014 году выигравшая контракт стоимостью $914 млн. Пока система состоит из одной установки, расположенной на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).