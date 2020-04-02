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Российская газета

Две турецкие бронемашины ACV-15 стали трофеями сил Хафтара в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Во время боестолкновений в Триполи бойцы Ливийской национальной армии сумели захватить сразу две боевых машины пехоты ACV-15. Эти БМП были переброшены в эту "горячую точку" из Турции.

Как отмечают военные эксперты, формирования Правительства национального единства (ПНЕ) часто теряют технику из-за очень низких профессиональных навыков. Они неправильно используют имеющуюся материальную часть, похоже, не понимая, что легкие гусеничные машины обладают сравнительно тонкой броней, которая может защитить от стрелкового оружия, но не способна спасти от более мощных средств поражения. Поэтому, столкнувшись с серьезным сопротивлением, экипажи часто поддаются панике и оставляют технику.

Как оказалось, переброшенные из Сирии на помощь ПНЕ боевики из различных незаконных вооруженных группировок ничем не лучше. Они уже понесли существенные потери.

Ранее силам фельдмаршала Хафтара уже удавалось захватывать средства доставки пехоты такого типа.

Также сообщалось, что турецкая сторона переправила в Ливию и основные боевые танки Leopard 1. Они могут стать серьезными противниками для старых Т-55, Т-62 и Т-72 ранних модификаций, которые имеются у Ливийской национальной армии.

Однако те формирования, которым предназначались эти боевые машины, испытывают серьезные затруднения с их освоением. Их пока не привлекают к боевым операциям, видимо, опасаясь, что танки сразу подобьют или просто бросят.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Продукция
ACV-15
Leopard-1
Т-55
Т-62
Т-72
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