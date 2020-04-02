Украина завершила ремонт и модернизацию шести УБС L-39 "Альбатрос" ВВС Уганды

ЦАМТО, 1 апреля. Группа из 14 украинских пилотов, инженеров и конструкторов ГП "Одесский авиационный завод" вернулась из Уганды после завершения ремонта и модернизации шести учебно-боевых самолетов L-39 "Альбатрос".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Государственного концерна "Укроборонпром" от 28 марта, по прибытии на Украину вся группа была помещена на карантин на 14 дней из-за пандемии COVID-19.

Работы проводились на авиабазе "Гулу" по контракту, заключенному с ГП "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", которая входит в состав "Укроборонпрома".

Согласно украинским СМИ, в соответствии с соглашением от 2018 года, первоначально на мощностях в Украине капремонт прошли восемь самолетов L-39ZA ВВС Уганды, включая модернизацию турбовентиляторных двигателей АИ-25ТЛ до стандарта АИ-25ТЛШ, установку более современного радио и навигационного оборудования.

По информации ресурса Думская.net, первые два L-39ZA были отремонтированы на Украине и отправлены обратно в Уганду в конце 2018 года, в 2019 году – еще четыре самолета. Последние две машины, отремонтированные на Украине, были доставлены на авиабазу "Гулу" 6 февраля 2020 года на борту украинского транспортного самолета Ил-76МД, который совершил промежуточную посадку в аэропорту Софии (Болгария), чтобы принять на борт специалистов, а также необходимое вспомогательное оборудование.

Ранее сообщалось, что небольшая группа болгарских субподрядчиков обучала пилотов и технический персонал ВВС Уганды, а также обслуживала самолеты L-39 на главной авиабазе "Энтеббе", а также а/б "Гулу".

По мнению Jane's, шесть учебно-боевых самолетов, которые группа специалистов ГП "Одесский авиационный завод" отремонтировала на авиабазе "Гулу" последними, почти наверняка потребовали проведения менее квалифицированных работ и меньших трудозатрат, чтобы привести их в соответствие к тому же стандарту, что и восемь самолетов, которые были отправлены ранее для ремонта на Украину.

Если это так, то ВВС Уганды на текущий момент имеют в наличии 14 модернизированных УТС L-39. Три самолета L-39ZO были приобретены в Ливии в 1987 году и еще четыре L-39ZA – в Болгарии. Один самолет разбился близ Гулу в сентябре 2014 года. Ресурс Думская.net сообщал, что в 2017-1919 гг. Уганда приобрела еще три L-39ZA в Болгарии и один – в Румынии (в регистре ООН есть подтверждение поставки только двух самолетов в 2018 году). Возможно, что некоторые из L-39ZA, которые были отремонтированы на Украине, приобретены недавно, и информация о них в регистр ООН еще не внесена.