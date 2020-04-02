Войти
ЦАМТО

Украина завершила ремонт и модернизацию шести УБС L-39 "Альбатрос" ВВС Уганды

395
0
0
Учебно-боевые самолеты L-39ZA ВВС Уганды в ремонте на ГП "Одесский авиационный завод". Одесса, декабрь 2019 года
Учебно-боевые самолеты L-39ZA ВВС Уганды в ремонте на ГП "Одесский авиационный завод". Одесса, декабрь 2019 года.
Источник изображения: Сергей Смоленцев / dumskaya.net

ЦАМТО, 1 апреля. Группа из 14 украинских пилотов, инженеров и конструкторов ГП "Одесский авиационный завод" вернулась из Уганды после завершения ремонта и модернизации шести учебно-боевых самолетов L-39 "Альбатрос".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Государственного концерна "Укроборонпром" от 28 марта, по прибытии на Украину вся группа была помещена на карантин на 14 дней из-за пандемии COVID-19.

Работы проводились на авиабазе "Гулу" по контракту, заключенному с ГП "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", которая входит в состав "Укроборонпрома".

Согласно украинским СМИ, в соответствии с соглашением от 2018 года, первоначально на мощностях в Украине капремонт прошли восемь самолетов L-39ZA ВВС Уганды, включая модернизацию турбовентиляторных двигателей АИ-25ТЛ до стандарта АИ-25ТЛШ, установку более современного радио и навигационного оборудования.

По информации ресурса Думская.net, первые два L-39ZA были отремонтированы на Украине и отправлены обратно в Уганду в конце 2018 года, в 2019 году – еще четыре самолета. Последние две машины, отремонтированные на Украине, были доставлены на авиабазу "Гулу" 6 февраля 2020 года на борту украинского транспортного самолета Ил-76МД, который совершил промежуточную посадку в аэропорту Софии (Болгария), чтобы принять на борт специалистов, а также необходимое вспомогательное оборудование.

Ранее сообщалось, что небольшая группа болгарских субподрядчиков обучала пилотов и технический персонал ВВС Уганды, а также обслуживала самолеты L-39 на главной авиабазе "Энтеббе", а также а/б "Гулу".

По мнению Jane's, шесть учебно-боевых самолетов, которые группа специалистов ГП "Одесский авиационный завод" отремонтировала на авиабазе "Гулу" последними, почти наверняка потребовали проведения менее квалифицированных работ и меньших трудозатрат, чтобы привести их в соответствие к тому же стандарту, что и восемь самолетов, которые были отправлены ранее для ремонта на Украину.

Если это так, то ВВС Уганды на текущий момент имеют в наличии 14 модернизированных УТС L-39. Три самолета L-39ZO были приобретены в Ливии в 1987 году и еще четыре L-39ZA – в Болгарии. Один самолет разбился близ Гулу в сентябре 2014 года. Ресурс Думская.net сообщал, что в 2017-1919 гг. Уганда приобрела еще три L-39ZA в Болгарии и один – в Румынии (в регистре ООН есть подтверждение поставки только двух самолетов в 2018 году). Возможно, что некоторые из L-39ZA, которые были отремонтированы на Украине, приобретены недавно, и информация о них в регистр ООН еще не внесена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Ливия
Румыния
Уганда
Украина
Продукция
L-39
Ил-76
Ил-76МД
Компании
ООН
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.12.2019
Одесский авиационный завод ремонтирует 10 учебно-боевых самолетов L-39ZA ВВС Уганды
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
26.09.2011
"Проигрыш тендера нельзя считать потерей: как потерять то, чего еще нет в кармане?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»