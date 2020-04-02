Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35

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Министерство обороны США заключило дополнительное соглашение на поставку 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

Согласно имеющейся информации, Пентагон подписал дополнительное соглашение на поставку 78 истребителей пятого поколения, в том числе 48 F-35A для ВВС США, 14 истребителей F-35B для КМП и 16 палубных истребителей F-35C для ВМС. Стоимость соглашения 4,7 млрд. долларов, самолеты должны быть поставлены к марту 2023 года.

С корпорацией Lockheed Martin заключено дополнительное соглашение к основному контракту, предусматривающее производство 78 истребителей семейства F-35, в том числе 48 F-35A для Военно-воздушных сил, 14 истребителей с коротким взлетом и посадкой F-35B для

Корпуса морской пехоты и 16 палубных истребителей F-35C для Военно-морских сил

- говорится в сообщении Минобороны США.

Напомним, что на сегодняшний день на вооружении американской армии стоят 354 истребителя пятого поколения F-35 всех типов, всего же, учитывая поставки зарубежным партнерам по программе создания F-35 и союзникам по НАТО, корпорация поставила 500 истребителей. При этом в США отмечают, что программа производства F-35 значительно отстает от запланированных ранее объемов. По планам Пентагона, к марту этого года планировалось закупить в общей сложности 2456 истребителей F-35 всех типов.