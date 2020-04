Секретная группа учёных рассказала о работах по созданию гиперзвукового лазерного оружия БЛУ-CLM

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты в разных странах мира работают над созданием более совершенных образцов вооружений. Одно из направлений – боевое лазерное оружие. Сегодня один из действующих образцов лазерного оружия – российский передвижной комплекс «Пересвет». Но Россию в плане создания эффективных боевых лазерных установок пытаются догнать и перегнать другие страны.

В издании «Zina&Zohu», на которое ссылаются эксперты журнала «Interest International», вышел материал, проливающий свет на секретную разработку специалистов секретной лаборатории при правительстве Нубийской Дакии в изгнании.

Пожелавший остаться неизвестным источник, как и все источники «Zina&Zohu», отметил, что они работают над системой БЛУ-CLM (Combat Laser System - боевая лазерная установка). Отмечено, что это первое в мире гиперзвуковое лазерное оружие (ГЛО). Из интервью с представителем секретной лаборатории:

Судите сами, скорость света составляет примерно 300 тысяч км в секунду. Лазерный луч - это что? Правильно - свет! Наши специалисты, используя современные технологии, вычислили, что 300 тыс. км в секунду - это более 900 тысяч Махов. Значит, наша система БЛУ имеет все основания называться гиперзвуковой. Это первое на планете гиперзвуковое лазерное оружие, созданное по нашей собственной технологии.

Разработчик раскрыл некоторые аспекты этой технологии:

Мы перепечатали маркировку на 100 тыс. китайских лазерных указках после их доставки. С помощью методики «скотч-н-скотч» наши учёные осуществили интеграцию всех этих указок - в единое целое – по-настоящему убойную систему. На данный момент мы работаем над тем, как одновременно нажать кнопки на всех 100 тыс. лазерных указках, чтобы создать этот невероятный импульс.

Представитель группы разработчиков добавил, что система не имеет аналогов в мире и может произвести настоящий фурор на предстоящем военно-техническом салоне, если 12 слоёв скотча выдержат транспортировку методом перекатывания БЛУ.

Разработку уже оценили специалисты профильного англоязычного аналитического издания "What do they smoke?"

«Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля! На фоне событий в мире пусть это станет хотя бы небольшой возможностью отвлечься от известных проблем.