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Российская газета

Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35

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Источник изображения: rg.ru

Возможность выполнять различные боевые задачи и уничтожать цели на разных дистанциях как в воздухе, так и на земле, является одной из сильных сторон Су-57 в сравнении с американскими самолетами F-22 и F-35.


Об этом заявил руководитель КБ Сухого главный конструктор российского истребителя пятого поколения Михаил Стрелец в статье, опубликованной корпоративным журналом ОАК "Горизонты".

По его словам, Су-57 с самого начала проектировался с учетом требований многофункционального истребителя. Каждая из американских машин разрабатывалась только под определенные действия.

- F-22 изначально создавался как самолет завоевания превосходства в воздухе. Но только потом американцы, поняв, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет класса "воздух- воздух", предприняли попытку в уже существующей конфигурации отсеков разместить авиационные средства поражения "воздух- поверхность". Но геометрия отсеков уже не позволяла разместить в них более крупные грузы, какими являются ракеты того класса. Появившийся вследствие этой проблемы проект еще одного американского самолета пятого поколения F-35, специализировавшийся на работе по земле, не обладает возможностью эффективного решения истребительных задач, - пояснил Михаил Стрелец.

Конструктор добавил, что разгонные и маневренные характеристики F-35 во многом уступают даже самолетам четвертого поколения. И в целом, сверхманевренность на Западе не расценивают, как основополагающее требование для истребителей пятого поколения.

- Они большую ставку делают на дальний бой, чем на ближний. Мы делаем ставку и на то, и на другое, чтобы наш самолет превосходил и в ближнем, и в дальнем бою, - отметил глава КБ.

Журнал Military Watch, обративший внимание на публикацию, добавляет, что российский истребитель несет в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35, и обладает преимуществом в две ракеты класса "воздух-воздух" в сравнении с F-22.

К тому же, сами ракеты, которыми вооружается Су-57, имеют превосходство. Например, у Р-37М дальность полета в четыре раза выше, чем у AIM-120C, которой оснащается большинство американских самолетов, а также в два раза больше перспективной AIM-120D, поступившей на вооружение отдельных подразделений ВВС США.

При действиях по наземным целям российский самолет может применять также более широкий перечень боеприпасов нежели F-35. В их числе гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Стоимость производства и эксплуатации Су-57 является еще одним неоспоримым преимуществом, пишет зарубежное издание, указывая цену в 35 миллионов долларов США за одну машину по состоянию на май 2019 года. F-35 обходится американским ВВС как минимум вдвое дороже, а цена F-22 выше на несколько порядков.


Тимур Алимов

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Россия
США
Продукция
AMRAAM
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4 комментария
№1
02.04.2020 08:31
Читаю и удивляюсь.
Американцы такие дураки, не догадались сделать упор и на ближний и на дальний бой. Мы гораздо умнее.
Кроме того и ракеты у нас гораздо лучше. И стоит всё это в разы дешевле. Утерли нос, короче, американцам по всем параметрам.
0
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№2
02.04.2020 09:16
Для полного счастья нам надо научить Су-57 с УВТ и наличием отсека для третьего сьемного двигателя(он же ВСУ) вертикально с малым разбегом взлетать грубо говоря с участка со стадион с твердым покрытием. Вот тогда "Лайтинг" навсегда в заднице.
0
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№3
02.04.2020 12:26
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
вертикально с малым разбегом взлетать грубо говоря с участка со стадион с твердым покрытием.
у су57 и так короткий разбег а то что вы напсиали это для геймдизайна для физики неочень. не ну моно сземли на порохестартовать разок даже удалось)
-1
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№4
02.04.2020 14:18
Первым Су-57 просятся на о.Матуа  на японскую ВПП 800м, раз сам Шойгу С.К. ногами ходил там, будут обустраиваться под ВМФ, а там как чаек будет японских и американских Лайтингов, 500км от Японии и 1000км от Сахалина.
0
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