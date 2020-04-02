В Пентагоне не считают нужным эвакуировать экипаж заражённого авианосца

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Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с борта авианосца "Теодор Рузвельт", где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала CBS.

По словам главы Пентагона, он не видит необходимости в эвакуации персонала с борта авианосца, находящегося в настоящее время на военно-морской базе на острове Гуам. Морякам будут предоставлены необходимые медицинские средства и принадлежности, а в случае необходимости на базу направят дополнительных медиков. Эспер заверил журналистов, что среди членов экипажа "нет серьезно заболевших".

Не думаю, что мы находимся на этом этапе. Мы предоставляем авианосцу много (медицинских) принадлежностей, (...) медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал. В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание вируса

- заявил Эспер, при этом признав, что не смог детально ознакомиться с текстом письма капитана авианосца, направленного командованию ВМС США.

Ранее сообщалось, что капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье потребовал от командования ВМС США предоставить помещения на военной базе острова Гуам для прохождения карантина всей команды корабля, так как на самом авианосце невозможно обеспечить карантин. По последним данным, предоставленным Крозье, число заболевших коронавирусом на авианосце превысило 100 человек.