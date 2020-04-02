США планируют досрочно завершить испытания ПВО малой дальности

Источник изображения: overtdefense.com

Испытания маневренной системы ПВО малой дальности (IM-SHORAD) идут с опережением графика, первый этап испытаний может завершиться уже в июне этого года. Об этом заявил руководитель программы разработки оборонительных ракетных систем полковник Чак Уоршим.

По словам полковника, первый этап испытаний системы ПВО малой дальности IM-SHORAD может завершиться уже в июне, а осенью пройти полноценные испытания боевой системы. Комплекс призван восполнить пробел в противовоздушной обороне, который существует, по мнению американских военных, на Европейском ТВД. На данный момент существует пять машин IM-SHORAD, которые используются в различных испытаниях.

Комплекс должен защитить мобильные бригады Stryker как на марше, так и на поле боя или в месте временной или постоянной дислокации. Новые мобильные системы противовоздушной обороны должны восполнить возможную нехватку средств ПВО и ПРО.

Источник изображения: overtdefense.com

Комплекс IM-SHORAD установлен на платформе Stryker. Реконфигурируемая платформа интегрированного вооружения (RIwP) может нести четыре пусковых установки ПЗРК Stinger и две противотанковых ракеты Hellfire. Также модуль оснащается 30-мм автоматической пушкой M230LF со спаренным пулемётом. Для обнаружения целей используется полусферический радар производства израильской компании Rada. Система может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и Blue Force Tracker, системой полевой идентификации "свой-чужой".

Также недавно подписанный документ подразумевает использование лазера мощностью 50 кВт.

Предполагается, что на начальном этапе армии потребуется не менее 144 систем IM-SHORAD.