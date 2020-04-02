Из США подбросили дровишек польским русофобам

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес разразился серией интервью для польских СМИ. Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».

В интервью Rzeczpospolita Ходжес, отвечая на вопрос о том, «сколько времени займёт у Кремля оккупация одной из этих стран (дается на выбор - Литва, Латвия, Эстония), заявил: «Думаю, что это будет нелегко, учитывая, насколько страны Прибалтики и Польша укрепили свои оборонные возможности». Однако затем добавил: «Конечно, эти страны не будут сопротивляться вечно без поддержки. Однако главная цель Москвы - показать, что альянс не хочет или не может ответить и уверенно защищать своих членов. Русским не нужно оккупировать все страны Прибалтики. Им достаточно быть в одной из них и понаблюдать за нашим ответом».

В интервью польскому порталу Defence 24 Бен Ходжес развил свою мысль, расширив «военные аппетиты России»: «Следует также помнить, что в случае кризиса все порты балтийских государств, вплоть до Гданьска, будут находиться в зоне действия российского ракетного оружия, в особенности развёрнутого в Калининградской области. В случае конфликта Балтийское море станет водоёмом, где прокатятся кинетические бои».

По всей видимости, американский отставной генерал имеет в виду использование кинетического оружия в виде т.н. «ядерной шрапнели», предназначенной для поражения высокоскоростных целей.

EADaily отмечает, что из США и НАТО периодически пугают европейского обывателя «военной агрессией из Калининграда».