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Российская газета

СК предлагает ввести конфискацию сверхлегких самолетов для нарушителей

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Проведенный в Следственном комитете РФ анализ причин авиационных происшествий показал, что необходимо более детально регламентировать правовой статус лиц, управляющих сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и выполнения полетов частными пилотами.

"Кроме того, возможно, увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации", - рассказал председатель Следственного комитета РФ.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в ближайшем номере "РГ".


Наталья Козлова, Иван Петров

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Россия
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