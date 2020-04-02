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Ту-160М отпилотировали «двумя пальцами»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц, первым поднявший в воздух российский (советский) модернизированный стратегический ракеносец-бомбардировщик Ту-160М, поделился впечатлениями об управлении самолетом. Соответствующее заявление летчика передает РИА Новости.

«Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, грубо говоря. Мягкий самолет, очень приятный. Сама машина имеет ручку управления, и по управляемости она ближе к самолету более легкому, хотя является самым тяжелым стратегическим ракетоносцем», — сказал пилот.

В феврале модернизированный Ту-160М впервые поднялся в небо.

В ноябре 2019 специалисты Казанского авиационного завода собрали первый модернизированный Ту-160М. В том же месяце индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда «прорывных задач».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
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