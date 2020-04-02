Патрульный корабль ВМС Венесуэлы затонул после столкновения с пассажирским судном

Источник изображения: Luis García Curado

Боливарские военно-морские силы Венесуэлы потеряли патрульный корабль GC-23 Naiguata командования береговой охраны. Как сообщила пресс-служба Минобороны страны, корабль затонул 30 марта 2020 года у острова Тортуга в Карибском море по причине столкновения с пассажирским судном Resolute под португальским флагом.

Как сообщается, столкновение произошло у северо-западного побережья Тортуги в ночь на 30 марта примерно в 0.45 по местному времени. Патрульный корабль GC-23 Naiguata Береговой охраны ВМС Венесуэлы был протаранен круизным судном Resolute, шедшем в Буэнос-Айрес без пассажиров. Венесуэльский патрульный корабль затонул, все 44 члена корабля были спасены.

Пассажирское судно Resolute не получило серьезных повреждений, пострадавших на борту не имело, и утром 31 марта прибыло в Виллемстад на Кюрасао.

По данным, представленным МИД Венесуэлы, пассажирский корабль Resolute, имеющий более 120 метров в длину, незаконно зашел в воды Венесуэлы, в семи милях от острова Тортуга. Ему навстречу вышел корабль береговой охраны. Resolute пошел на таран, в результате чего венесуэльское судно затонуло. Власти Венесуэлы не исключают, что этот корабль перевозил наемников для нападения на военные базы в Венесуэле.

Naiguata являлся одним из трех патрульных кораблей типа BVL (Buque de Vigilancia de Litoral, тип Guaicamacuto, проект Avante 1400), построенных для командования береговой охраны Венесуэлы испанским судостроительным объединением Navantia по контракту 2005 года.

Является третьим в серии, был заложен 28 ноября 2007 года на верфи в г. Сан-Фернандо (Испания), спущен на воду 24 июня 2009-го и вошел в состав ВМС Венесуэлы 1 февраля 2011 года. Полное водоизмещение - 1453 т, длина 79,9 м, ширина 11,5 м, осадка 3,7 м.

Главная ЭУ включает два дизеля фирмы MTU суммарной мощностью 15 880 л. с. Наибольшая скорость хода 22 уз, дальность плавания 4 000 миль при экономической скорости 12 уз.

Вооружение: 76-мм АУ "Компакт", 35-мм АУ "Миллениум" и два 12,7-мм пулемета. На корме оборудована вертолетная площадка для вертолета АW-212 или АW-214.