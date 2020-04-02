Войти
Российская газета

Завершены работы по созданию первого модернизированного Ту-95МСМ

417
0
+1
Источник изображения: rg.ru

В Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершены работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ. Началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.

Завершена также модернизация первой партии самолетов Ту-95МС. Как сообщает пресс-служба ПАО "Туполев", целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.

Напомним, что турбовинтовой межконтинентальный ракетоносец Ту-95МС может нести шесть дальних крылатых ракет Х-101 и вариант ракеты с ядерной боеголовкой Х-102. В 2015 году самолеты применялись в Сирии, где крылатыми ракетами точно поразили подземные укрепления и склады международных террористов.

Самолет Ту-95МС, по классификации НАТО "Медведь", может развивать скорость до 830 километров в час, а дальность полета составляет 10500 километров. Экипаж - семь человек.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Х-101
Компании
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
17.05.2019
Китайский, российский и американский бомбардировщики сравнили в КНР
23.10.2017
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева
15.11.2016
Русский "Медведь": от Сталина до Трампа
09.09.2016
У России есть свой собственный B-52 (The National Interest, США)
11.05.2016
Стратегические «Медведи» получили новейшие крылатые ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»