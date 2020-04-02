Украина развернула не только информационную войну против России

Начнем с того, что Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала на своем сайте информацию о раскрытии попыток ФСБ РФ завербовать неназванного высокопоставленного украинского морского офицера. То, что эта информация липа - с начала и до конца - ясно сразу, поскольку ФСБ РФ не занимается созданием агентурной разведывательной сети. Еще раз подчеркну, – в задачи этой службы зарубежная разведка вообще не входит, для этого в России существуют другие организации.

Но, как бы то ни было, СБУ сообщила о том, что «Военная контрразведка Украины разоблачила и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ России украинских военных моряков. Оперативники спецслужбы обнаружили, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году перешли на сторону врага. В марта 2014 Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы, предложили ему перейти на службу врага…в Севастополе. (Неназванный – «НВО») офицер отказался от этого «предложения». После переезда на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС. Данный военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но, даже осознавая, что находится в вербовочном списке российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они происходили во время личных встреч в Крыму и Севастополе, куда (украинский – «НВО») военный осуществлял систематические выезды к родным. А также разговоры проходили по мобильной связи. Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали от чиновника информацию о морально-психологическое состоянии украинских военных моряков, об уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины. В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершения высокопоставленным офицером ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности». И естественно сообщается о предстоящем увольнении выше неназванного морского офицера с военной службы. Короче, панове из СБУ заврались окончательно, если судить по той, весьма туманно изложенной истории, что они опубликовали на своем сайте. Не думаю, что в украинской военной контрразведке служат только неучи и дилетанты, которым невдомек, что внешней разведкой в России занимаются СВР и ГРУ, ни та, ни другая организация к ФСБ РФ никакого отношения не имеет. Но, и на первоапрельскую шутку информация, опубликованная на сайте СБУ, явно не похожа.

Кстати, эту липу выпустили вслед за недавно облетевшей Сеть информацией о поставках Украиной сирийским боевикам – исламистам бронированных машин «Варта». Техника новая, на вооружение ВСУ она поступила только в конце 2017 года. Незалежная, также, была замечена в продаже сирийской вооруженной оппозиции боеприпасов советского производства. Такие поставки не могут проводиться без ведома украинских властей. Тем более, что у них есть всевидящая СБУ. Вот и выходит, что политическое руководство прямо или косвенно участвует в вооружении исламистов в Сирии. Вы не находите, что как-то странно Киев воплощает свою проевропейскую ориентацию, практически сотрудничая с террористами. Может быть, нет никакой связи между двумя вышеприведенными фактами, но согласитесь, когда одно событие следует за другим – определенные выводы напрашиваются сами собой.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО