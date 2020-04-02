Видео: летчик-испытатель рассказал о первом полете на Ту-160М

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, несмотря на свои габариты и массу, легко управляем и в воздухе ведет себя "корректно". Такое мнение высказал заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц, совершивший первый полет на этой машине.

- Ее можно пилотировать двумя пальцами, там робот. Очень большой диапазон высоких скоростей. Машина тяжелая, но на удивление очень корректно себя ведет, мягкий самолет, очень приятный, - поделился Анри Наскидянц в видео-сюжете, размещенном на официальном YouTube-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

По его словам, ручка управления бомбардировщиком по ощущению ближе к более легким самолетам.

- Так как полет выполнен благополучно, я считаю, что все сработали на оценку "пять". КБ Туполева и Казанский авиационный завод сделали все, чтобы этот самолет взлетел, - заключил он.

Как уже писала "РГ", первый испытательный полет Ту-160М состоялся в начале текущего года, он прошел на высоте 1500 метров и длился 34 минуты. Состоялась проверка обновленных систем и оборудования. На модернизированном Ту-160М установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия.

Внешне обновленный ракетоносец можно узнать по отсутствию оптико-электронного прицела ОПБ-15Т "Гроза" под кабиной пилотов. В хвостовой же части появился массивный обтекатель новой системы РЭБ.

Алексей Иванов