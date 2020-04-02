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Российские и итальянские врачи начали оборудовать госпиталь в Бергамо

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Российские военные специалисты приступили к работе в Бергамо
Российские военные специалисты приступили к работе в Бергамо.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 1 апреля. Российские врачебно-сестринские бригады вместе с итальянскими коллегами начали оборудовать госпиталь в Бергамо, где предстоит лечить больных коронавирусом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в городе Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что госпиталь начнет принимать пациентов в начале апреля. В несколько смен там будут вместе работать бригады российских и итальянских врачей, будет задействовано более 200 специалистов. Госпиталь рассчитан на 142 койко-места.

"При оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих итальянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие требования к эпидемической безопасности в нашей стране", – подчеркнули в Минобороны РФ.

Российские эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ вместе с итальянскими военными специалистами уже провели санитарную дезинфекционную обработку 14 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

Как напоминает агентство, российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

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