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ЦАМТО

Правительство Чехии планирует временно отказаться от покупки БМП из-за пандемии коронавируса

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БМП-2
БМП-2 ВС Чехии.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 1 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции объявил, что закупки для Вооруженных сил Чехии, вероятно, будут сокращены из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Как сообщает CZDjournal.com, для Вооруженных сил это сообщение является крайне неприятным, но вполне ожидаемым. Премьер-министр прямо упомянул о возможности отказа от приобретения гусеничных боевых машин пехоты, стоимость которых предварительно была оценена в 50 млрд. чешских крон (около 1,95 млрд. долл.).

Как заявил премьер-министр, армия может "подождать" с некоторыми проектами. К примеру, сегодня для страны приоритетом является не закупка БМП, а, в первую очередь, оборудования и медикаментов для борьбы с пандемией COVID-19.

А.Бабиш упомянул, что потребуется внести изменения во многие статьи государственного бюджета, включая оборону. При этом командование ВС и Министерство обороны должны быстро скорректировать свои приоритеты на этот год и определить, закупку каких активов нельзя (даже временно) отложить.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова 21 марта заявила чешскому телевидению, что первым шагом Министерства обороны станет заморозка контрактов на сумму 3 млрд. чешских крон (116,5 млн. долл.). В дальнейшем сокращение бюджета министерства может быть еще более значительным.

В числе приоритетных проектов модернизации на текущий год ранее были названы замена устаревших БМП-2, покупка 52 ед. 155-мм самоходных гаубиц, соответствующих стандартам НАТО, современной системы управления огнем, а также ЗРК малой дальности для замены комплексов 2K12 "Куб". Сейчас все эти программы находятся под угрозой.

По оценкам, затраты Чехии на борьбу с COVID-19 превысят 160 млрд. чешских крон (6,24 млрд. долл.) и однозначно повлияют не только на стратегические закупки, но и на расходы на оборону в следующем году. В настоящее время расходы Чехии на оборону составляют около 1,3% ВВП и достижение поставленной цели увеличить их к 2024 году до 2% ВВП маловероятно.

При этом ряд политиков не согласен с мнением премьер-министра. Так, председатель комитета по обороне палаты депутатов Яна Чернохова напомнила об отказе от покупки истребителей в 2002 году, недостаток которых в ВВС ощущается вплоть до настоящего времени. Политик призвала не повторять дважды одну и ту же ошибку.

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Страны
Чехия
Продукция
БМП-2
КУБ
Проекты
NATO
Медицина
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