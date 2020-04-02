Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

Четырехзарядный стреляющий нож китайского разведчика QSB-91. Фото: https://t.co/EEgAHX9M32 pic.twitter.com/gOwTh7HI2t— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 1, 2020
В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Оружие носит индекс QSB-91 и отличается от советского аналога НРС-2 тем, что может произвести четыре выстрела вместо одного. Рукоятка ножа полая, в ней размещены четыре ствола под пистолетный патрон.
Ударник после каждого выстрела вручную взводится. Ударник служит одновременно прицелом и предохранителем, в роли спускового крючка выступает ограничитель рукояти. Дальность стрельбы 10 метров.
Выстрел производится в направлении лезвия. В клинке есть отверстие для ножен с их помощью нож превращается в бокорез.
Советский нож разведчика НРС-2 имеет в рукояти один ствол под малошумный патрон СП-4. Выстрел производится назад, перезаряжание осуществляется извлечением ствола. Оружие стоит на вооружении подразделений специального назначения армии России и некоторых других силовых структур.
Антон Валагин