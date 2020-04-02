"Русские витязи" выполнили фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиагруппа "Русские витязи" отрабатывает технику пилотирования на истребителях Су-35, сообщили в пресс-службе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

"В подмосковной Кубинке экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" выполнили плановые полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35С. Экипажи действовали одиночно и в составе пар", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что летчики также выполнили комплекс фигур сложного и высшего пилотажа.

В полетах, проходивших в дневное и ночное время, также были задействованы самолеты Су-30СМ и Су-27.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года "Русские витязи" получили 4 истребителя Су-35. Ранее авиагруппа выступала на истребителях Су-27, а с 2016 года - на Су-30СМ.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.