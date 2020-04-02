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Интерфакс-АВН

Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

На верфи рассчитывают выполнить план

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Северодвинское предприятие "Севмаш", которое строит атомные подлодки, усилило санитарные меры на фоне коронавируса, рассматривает вопрос об организации марлевых масок своими силами, сообщает пресс-служба верфи.

"Предпринимается максимум мер, чтобы сохранить здоровье работников предприятия и при этом обеспечить выполнение сдаточной программы", - говорится в сообщении.

На "Севмаше" организован штаб по противодействию распространения коронавируса, на предприятии проводится замер температуры сотрудников во всех цехах и корпусах.

"Сотрудники с повышенной температурой будут отстраняться от работы для дальнейшего обращения в медицинские учреждения", - сообщает верфь.

Отмечается, что администрация завода организует закупку термометров и крупной партии медицинских масок, а также планирует наладить их собственное производство. "Прорабатывается вопрос об изготовлении марлевых масок собственными силами на участке цеха 41", - говорится в сообщении.

Кроме того, на "Севмаше" усилена санитарная обработка помещений, в штатном режиме работают медицинские пункты.

"В целом, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация на "Севмаше" благополучная", - сообщает завод.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
ИТ
Медицина
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2 комментария
№1
02.04.2020 13:37
Странная ситуация, мантуров президенту говорит о росте производства масок, а их нет в аптеках для населения  уже как минимум месяц, за это время в период войны при СТАЛИНЕ заводы запускали и начинали выпускать боевую технику. У нас кто то несёт ответственность или безответственность высших руководителей давно стало нормой. ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МАСКИ?. Или обратно всё это болтология. Тогда как нам уважать этих "товарищей".
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№2
02.04.2020 15:28
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МАСКИ?.
Не истерите.. Вам никто ничего не обязан.
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