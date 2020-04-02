Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами

На верфи рассчитывают выполнить план

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Северодвинское предприятие "Севмаш", которое строит атомные подлодки, усилило санитарные меры на фоне коронавируса, рассматривает вопрос об организации марлевых масок своими силами, сообщает пресс-служба верфи.

"Предпринимается максимум мер, чтобы сохранить здоровье работников предприятия и при этом обеспечить выполнение сдаточной программы", - говорится в сообщении.

На "Севмаше" организован штаб по противодействию распространения коронавируса, на предприятии проводится замер температуры сотрудников во всех цехах и корпусах.

"Сотрудники с повышенной температурой будут отстраняться от работы для дальнейшего обращения в медицинские учреждения", - сообщает верфь.

Отмечается, что администрация завода организует закупку термометров и крупной партии медицинских масок, а также планирует наладить их собственное производство. "Прорабатывается вопрос об изготовлении марлевых масок собственными силами на участке цеха 41", - говорится в сообщении.

Кроме того, на "Севмаше" усилена санитарная обработка помещений, в штатном режиме работают медицинские пункты.

"В целом, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация на "Севмаше" благополучная", - сообщает завод.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.