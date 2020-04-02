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WarSpot

Как танки осваивали реактивную тягу

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Источник изображения: warspot.ru

Ускорить военную технику с помощью ракетных двигателей — почему бы и нет? В СССР реактивные двигатели испытывали на бронетехнике, в США — для разгона или быстрой остановки крупных самолётов (программа Jet Assisted Take Off, JATO). Впрочем, на практике все эти концепции оказались провальными.

Как пишет журнал Popular Mechanics, на следующем видео показаны три фрагмента испытаний. На первом танк, похожий на Т-55, испытывает ускорители, собранные из ракетных двигателей. Второй фрагмент — сдвоенная БМП-1 с двумя реактивными двигателями. Третий фрагмент — плавающий танк ПТ-76 с двумя двигателями от самолёта Як-40.

Реактивные двигатели на бронетехнике

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БМП-1
Т-55
Як-40
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