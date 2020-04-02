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Российская газета

Случаи заболевания коронавирусом выявили на подлодке ВМС Нидердандов

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Источник изображения: U.S. Navy photographer / wikimedia.org

Подводная лодка Военно-морских сил Нидерландов MS Dolfijn прекратила боевое дежурство в Северном море недалеко от побережья Шотландии. Оказалось, что у 15 членов экипажа диагностировали коронавирус.

Как сообщает портал Dutch News, всего на субмарине 58 членов экипажа. У заболевших членов команды выявлены симптомы - кашель и повышенная температура.

Подводная лодка вернется на свою базу в Ден-Хелдер на две недели раньше срока. Экипаж будет помещен на карантин.

Dolfijn - дизель-электрические подводные лодки, известные как тип 800. Подводная скорость - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 200 метров. Автономность плавания - 50 суток.


Светлана Цыганкова

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Страны
Нидерланды
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