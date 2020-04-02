Случаи заболевания коронавирусом выявили на подлодке ВМС Нидердандов

Подводная лодка Военно-морских сил Нидерландов MS Dolfijn прекратила боевое дежурство в Северном море недалеко от побережья Шотландии. Оказалось, что у 15 членов экипажа диагностировали коронавирус.

Как сообщает портал Dutch News, всего на субмарине 58 членов экипажа. У заболевших членов команды выявлены симптомы - кашель и повышенная температура.

Подводная лодка вернется на свою базу в Ден-Хелдер на две недели раньше срока. Экипаж будет помещен на карантин.

Dolfijn - дизель-электрические подводные лодки, известные как тип 800. Подводная скорость - 20 узлов, рабочая глубина погружения - 200 метров. Автономность плавания - 50 суток.

Светлана Цыганкова