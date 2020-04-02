Войти
ЦАМТО

На верфи в Паскагуле спущен на воду ДВКД LPD-28 "Форт Лодердейл"

394
0
0
Источник изображения: Фото: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 1 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 28 марта на предприятии в Паскагуле церемонии спуска на воду ДВКД "Форт Лодердейл" (LPD-28) класса "Сан-Антонио", предназначенного для ВМС США.

LPD-28 станет 12-м кораблем класса "Сан-Антонио", который будет построен на верфи Ingalls Shipbuilding (является подразделением Huntington Ingalls Industries). Начальный контракт на его строительство был заключен в 2015 году. Церемония закладки киля состоялась 13 октября 2017 года. 7 марта 2020 года ДВКД был переведен из цеха в сухой док для подготовки к спуску на воду.

В ходе церемонии, состоявшейся 28 марта, сухой док медленно затоплялся до тех пор, пока корабль не оказался на воде. Поставка ДВКД "Форт Лодердейл" ВМС США запланирована на 2021 год.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее решено было разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" (LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 ""Ричард М МакКул младший"").

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26) и "Портленд" (LPD-27).

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку нового ДВКД LPD-30 "Харрисбург", который является первым судном класса LPD-17 Flight II. Стоимость этого соглашения составляет 1,47 млрд. долл. Начало строительства LPD-30 запланировано на 2020 год.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
HII
Ingalls
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.02.2020
Трамп хочет финансировать стену на границе с Мексикой за счет сокращения закупок вооружений
01.04.2019
ВМС США заключили контракт на постройку первого ДВКД класса LPD-17 Flight II
21.03.2019
На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль УДК LHA-8 "Бугенвиль" класса "Америка"
22.02.2018
ВМС США разместили заказ на строительство 13-го ДВКД класса "Сан-Антонио"
19.06.2017
Начнется строительство третьего ДАКД класса "Америка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»