На верфи в Паскагуле спущен на воду ДВКД LPD-28 "Форт Лодердейл"

ЦАМТО, 1 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 28 марта на предприятии в Паскагуле церемонии спуска на воду ДВКД "Форт Лодердейл" (LPD-28) класса "Сан-Антонио", предназначенного для ВМС США.

LPD-28 станет 12-м кораблем класса "Сан-Антонио", который будет построен на верфи Ingalls Shipbuilding (является подразделением Huntington Ingalls Industries). Начальный контракт на его строительство был заключен в 2015 году. Церемония закладки киля состоялась 13 октября 2017 года. 7 марта 2020 года ДВКД был переведен из цеха в сухой док для подготовки к спуску на воду.

В ходе церемонии, состоявшейся 28 марта, сухой док медленно затоплялся до тех пор, пока корабль не оказался на воде. Поставка ДВКД "Форт Лодердейл" ВМС США запланирована на 2021 год.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее решено было разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" (LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 ""Ричард М МакКул младший"").

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26) и "Портленд" (LPD-27).

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку нового ДВКД LPD-30 "Харрисбург", который является первым судном класса LPD-17 Flight II. Стоимость этого соглашения составляет 1,47 млрд. долл. Начало строительства LPD-30 запланировано на 2020 год.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.