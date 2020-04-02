Вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана

Перед выборами в Нагорном Карабахе пострадали армянские военные и мирные жители

Нагорный Карабах, население которого составляют представители армянской национальности, но исторически территориально находящийся в составе Азербайджана, провел 31 марта выборы президента и парламента. По заявлению армянского министерства обороны, накануне голосования в Карабахе, Азербайджан осуществил вооруженную акцию на границе с Арменией.

Азербайджанские военные 30 марта попытались проникнуть на территорию Тавушской области Армении. Во время обстрела армянских населенных пунктов были ранены двое военнослужащих и ребенок. Количество пострадавших с азербайджанской стороны не известно. При этом представители Азербайджана опровергают информацию об обстрелах приграничных поселений Армении.

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика с населением около 150тыс. человек была основана 2 сентября 1991 года, столица НКР - Степанакерт. Большинство верующих являются христианами. Военные столкновения между армянами и азербайджанцами, начавшиеся в 1991 году, сопровождались многочисленными потерями с обеих сторон, только при помощи России, Киргизии, Межпарламентской Ассамблеи СНГ ситуация была урегулирована и в 1994 году появились договоренности о полном прекращении огня. До 2016 года многолетние армяно-азербайджанские территориальные разногласия оставались в замороженном состоянии. В апреле 2016 года министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. Ожесточенные бои велись в течение нескольких дней, но активные действия были прекращены и в дальнейшем столкновения приобрели характер локальных перестрелок. Президент России Владимир Путин неоднократно призывал стороны прекратить насилие в Нагорном Карабахе и проявлять сдержанность. Эта «горячая» точка, к сожалению, находится не так далеко от российской границы.

31 марта МИД Азербайджана раскритиковал выборы в Карабахе, назвав их фиктивными, и заявил: «Незаконный режим, установленный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в конечном итоге является ничем иным, как продуктом агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации. И находится под руководством и контролем Армении».

В президентских выборах приняли участие 14 кандидатов, позиция всех претендентов на пост главы НКР по отношению к Баку остается неизменной, они считают территорию республики «своей». В президентской гонке лидирует бывший премьер-министр Араик Арутюнян, по сообщению некоторых СМИ, поддержку ему оказывает премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Коронавирус COVID-19 не стал помехой в проведении выборов, в непризнанной республике не зафиксированы случаи заражения, но все меры предосторожности во время проведения голосования были предприняты. Кроме того, на выезде из Армении, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса, и на въезде в НКР пограничники измеряют всем температуру.

Ирина Дронина