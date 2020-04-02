В Европе заявили о росте опасности «мусорной» проблемы

Источник изображения: topwar.ru
В Европе обозначилась неожиданная проблема, которая, как отмечают специалисты, может усугубить пандемию нового коронавируса. Речь идёт о новом витке «мусорной» проблемы, с которой теперь сталкиваются из-за распространения заболевания по странам Европы.
Во французском издании La Tribune вышел материал, в котором говорится о колоссальных проблемах в области переработки отходов. В частности, сообщается, что многие перерабатывающие и мусоросортировочные предприятия закрылись из-за пандемии COVID-19 не только во Франции, но и в Италии, Швейцарии, Германии, других странах ЕС. Это привело к тому, что сбор отходов различных классов приостановлен.
Из материала:
Закрыты 27% сертифицированных центров утилизации бытовых отходов. До 94% из оставшихся в работе мусороперерабатывающих предприятий вынуждены вести деятельность по «деградирующей» схеме – с сокращениями численности сотрудников и времени их работы.
Это одновременно может нанести удар экологического характера, когда мусор могут попросту перестать не только сортировать, но и утилизировать, а также удар по промышленности.
В материале представлено заявление руководителя одного из крупных французских профсоюзов:
Опасность в том, что проблемы с сортировкой и переработкой впоследствии приведут к сокращению поставок материалов для предприятий.
Отмечается, что уже сейчас есть нехватка промышленного картона для упаковок пищевых товаров.
Напомним, что не так давно самые большие проблемы с мусором в Европе проявлялись в Италии: улицы крупных городов были буквально завалены отходами, которые не убирались неделями.