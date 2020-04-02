Войти
Военное обозрение

В Европе заявили о росте опасности «мусорной» проблемы

439
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Европе обозначилась неожиданная проблема, которая, как отмечают специалисты, может усугубить пандемию нового коронавируса. Речь идёт о новом витке «мусорной» проблемы, с которой теперь сталкиваются из-за распространения заболевания по странам Европы.

Во французском издании La Tribune вышел материал, в котором говорится о колоссальных проблемах в области переработки отходов. В частности, сообщается, что многие перерабатывающие и мусоросортировочные предприятия закрылись из-за пандемии COVID-19 не только во Франции, но и в Италии, Швейцарии, Германии, других странах ЕС. Это привело к тому, что сбор отходов различных классов приостановлен.

Из материала:

Закрыты 27% сертифицированных центров утилизации бытовых отходов. До 94% из оставшихся в работе мусороперерабатывающих предприятий вынуждены вести деятельность по «деградирующей» схеме – с сокращениями численности сотрудников и времени их работы.

Это одновременно может нанести удар экологического характера, когда мусор могут попросту перестать не только сортировать, но и утилизировать, а также удар по промышленности.

В материале представлено заявление руководителя одного из крупных французских профсоюзов:

Опасность в том, что проблемы с сортировкой и переработкой впоследствии приведут к сокращению поставок материалов для предприятий.

Отмечается, что уже сейчас есть нехватка промышленного картона для упаковок пищевых товаров.

Напомним, что не так давно самые большие проблемы с мусором в Европе проявлялись в Италии: улицы крупных городов были буквально завалены отходами, которые не убирались неделями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Франция
Швейцария
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
26.09.2013
В предстоящий 4-летний период объем экспорта новых бронеавтомобилей составит не менее 6,3 тыс. ед. на сумму 4 млрд долларов
09.09.2008
"Гидроавиасалон-2008" в Геленджике стал площадкой для продвижения совместных авиационных программ
13.09.2007
В период с 2001 по 2010 гг. в мире будет продано не менее 13209 бронированных автомобилей на сумму, превышающую 5 млрд дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»