Войти
Известия.ru

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

437
0
-1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Самолет Воздушно-космических сил России вылетел в США с грузом медицинской помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

На борту самолета находится медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, Вашингтон ожидает прибытия самолета в среду. По его словам, США планируют незамедлительно начать эксплуатацию всех предметов, одобренных Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов.

Вопрос отправки Россией помощи США обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора накануне, 30 марта. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Трамп «с признательностью принял эту помощь».


Ранее Москва уже направила в Вашингтон один самолет с помощью. Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест «очень милым».

В США наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу. К 31 марта подтвердилось более 175 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3415 пациентов скончались. Таким образом, Соединенные Штаты обогнали Китай по числу погибших от COVID-19. При этом Трамп по-прежнему не считает необходимым введение общенационального карантина. Превентивные меры продлены до 30 апреля.


Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Медицина
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
11.09.2019
Русские, китайцы, исламисты: кто напугал Трампа и Америку?
21.01.2019
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»