Войти
Военно-промышленный курьер

Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее

479
3
-3
Источник изображения: vpk-news.ru

Силы ВМФ России по итогам 2019 года едва дотягивают до половины мощи американских ВМС, считают тамошние эксперты.

Американское издание The National Interest пишет, что по уровню боевых возможностей в прошлом году Военно-морской флот РФ может претендовать только на 49% от Военно-морских сил США. Эксперты утверждают, что совокупный военный бюджет западных стран в 20 раз превосходит российский, а недавний обвал рубля ещё больше увеличивает этот разрыв. 

По количеству кораблей, подводных лодок и боевых катеров российский флот и американский соизмеримы, считают военные эксперты. Журнал отмечает, что возможности США и КНР примерно сопоставимы, а Россия в текущей ситуации, в отличие от Китая, не представляет угрозы для американцев.

Боевые возможности являются обобщённым показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
06.06.2019
"Это российская угроза": Америку беспокоит космос
27.03.2018
Как Россия и Китай могут потерять над собой контроль
27.07.2016
Нержавеющая цель
23.09.2014
"Росатом" переуценил уран
02.11.2012
Китай испытал второй истребитель пятого поколения с русскими двигателями
17.08.2010
Российский авианосец – мечта становится былью?
3 комментария
№1
02.04.2020 12:39
Не так уж и плохо.
0
Сообщить
№2
02.04.2020 12:52
Где там половина-то?
Авианосцы, УДК и подобное большое - там нули.
Количество эсминцев и крейсеров (на ходу) ну там в десять раз, наверное, у них больше, если суммарно.

Количество МЦАПЛ у нас ходовых невеликов, раза 4-5 меньше.

Морскую авиацию лучше не смотреть, будет грустно, что палубную, что базовую.

Процентов наверное 10% мы составляем, откуда там половина-то.
0
Сообщить
№3
02.04.2020 14:49
Цитата, mikhalich сообщ. №2
Где там половина-то?
Ну так, МРК наверное к литоралу приравнивают.
А ДПЛ к ПЛА,БДК к ДВКД или УДК.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»