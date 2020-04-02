Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее

Силы ВМФ России по итогам 2019 года едва дотягивают до половины мощи американских ВМС, считают тамошние эксперты.

Американское издание The National Interest пишет, что по уровню боевых возможностей в прошлом году Военно-морской флот РФ может претендовать только на 49% от Военно-морских сил США. Эксперты утверждают, что совокупный военный бюджет западных стран в 20 раз превосходит российский, а недавний обвал рубля ещё больше увеличивает этот разрыв.

По количеству кораблей, подводных лодок и боевых катеров российский флот и американский соизмеримы, считают военные эксперты. Журнал отмечает, что возможности США и КНР примерно сопоставимы, а Россия в текущей ситуации, в отличие от Китая, не представляет угрозы для американцев.

Боевые возможности являются обобщённым показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.