Новейшие российские субмарины присматриваются к Атлантике

Многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» отправят в Арктику.

Из семи субмарин, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте. В их арсенале крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон». Для кораблей построят защищенную от противника базу - на ней будет вся необходимая инфраструктура для несения боевого дежурства.

В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885М «Ясень-М», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Эксперты отмечают, что «Ясени» серьезно укрепят обороноспособность государства. В случае необходимости они возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США.