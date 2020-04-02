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Новейшие российские субмарины присматриваются к Атлантике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» отправят в Арктику.

Из семи субмарин, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте. В их арсенале крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон». Для кораблей построят защищенную от противника базу - на ней будет вся необходимая инфраструктура для несения боевого дежурства. 

В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885М «Ясень-М», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. 

Эксперты отмечают, что «Ясени» серьезно укрепят обороноспособность государства. В случае необходимости они возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Арктика
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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