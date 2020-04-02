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Военные Сирии обвинили Израиль в поддержке исламских террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Войска противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку израильской авиации в районе города Хомс.

Об этом сообщило государственное информагентство арабской республики SANA. По его данным, силы ПВО САР вели огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника. ВВС Израиля наносили удары из воздушного пространства Ливана.

Согласно информации из других источников, израильской атаке подвергся военный аэродром «Шейрат» в 38 км к юго-востоку от административного центра провинции Хомс.

Командование ВС Сирии выступило с заявлением, в котором указывалось, что «эскалация агрессивных действий со стороны Израиля не сможет спасти террористические группировки, терпящие сокрушительное поражение от сирийской армии в провинции Идлиб и на западе Алеппо».

Израильские военные сообщения о нанесении ударов по Сирии традиционно не подтверждают, но и не опровергают.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
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