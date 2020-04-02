Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв

Весенний призыв в армию начался с учетом эпидемии коронавируса

В России стартовал весенний призыв - 2020. В этом году кампания проходит на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19, которая уже внесла некоторые коррективы в ее ход: отправка новобранцев начнется лишь с 20 мая, а в призывных комиссиях начинают действовать повышенные меры безопасности. Всего ряды Вооруженных сил должны пополнить 135 тыс. военнослужащих - столько же, что и во время призыва - 2019.

В этом году весенний призыв в России начинается в условиях самоизоляции в 51 регионе страны из-за распространения нового коронавируса. Жесткие ограничения для жителей, в том числе, действуют в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, количество заболевших по всей стране составляет 2337 человек, а зафиксированных летальных случаев - 23.

На фоне пандемии в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности. Так, составлен специальный график посещения военкоматов, чтобы избежать массового скопления новобранцев. При этом те, кто имеет право на отсрочку или освобождение от воинской службы, будут приниматься отдельно.

Кроме того, персонал призывных пунктов был обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. В частности, в зданиях появились тест-системы, бактерицидные облучатели и бесконтактные термометры. Люди с повышенной температурой или иными признаками респираторного заболевания не смогут попасть в призывные пункты.

По решению Минобороны, отправка призывников в воинские части должна начаться не ранее 20 мая, что также должно снизить риск распространения вируса в рядах Вооруженных сил России. Всего в весенний призыв ожидается прибытие около 135 тыс. новобранцев из 83 российских регионов, исключения действуют для Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа - там призыв проходит только осенью.

Тестирование призывников

Призывная комиссия - лишь первая точка на пути новобранцев к воинской части. Так, повышенные меры безопасности будут предпринимать и во время перемещения призывников. Все переезды военнослужащих будут контролироваться, а во время пребывания на вокзалах и в аэропортах новобранцы будут обязаны использовать маски, они также будут изолированы от других граждан.

В Минобороны рассчитывают заблаговременно находить заболевших в пути новобранцев и изолировать их до попадания в часть. Кроме того,

перед отправкой все призывники будут сдавать тест на коронавирус, а по прибытие к месту назначения - воинскую часть - будут проходить двухнедельный карантин.

Их питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной Звезде".

"Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки. Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь", - отметил генерал-полковник.

Увольнение в пандемию

Вместе с прибытием новобранцев также должна состоятся и демобилизация для тех военнослужащих, которые уже отслужили год службы по призыву. В этом году увольнения в запас ожидают 135 тыс. военных - столько же и новых призывников идут на службу.

В условиях пандемии демобилизация будет проводиться с соблюдением специальных мер. К примеру, перед отбытием из воинских частей военные будут проинструктированы специалистами медицинских служб о коронавирусе, в особенности о действующих ограничениях. Также в пути военнослужащие будут обеспечены средствами защиты, в частности, медицинскими масками.

Как говорил Бурдинский, в настоящее время в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания, Минобороны принимает все необходимые меры для исключения заноса коронавируса.

"Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих", - подчеркивал генерал-полковник.

Ранее источник «Газеты.Ru» в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщил, что на сборах не будет допускаться массового скопления призывников, военнослужащих будут собирать в изолированных помещениях небольшими группами, а также тестировать на коронавирус. Принятые меры частично указывают на то, что призывные мероприятия формально пройдут в режиме спецоперации.

Отдел "Армия"