Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв

Весенний призыв в армию начался с учетом эпидемии коронавируса
В России стартовал весенний призыв - 2020. В этом году кампания проходит на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19, которая уже внесла некоторые коррективы в ее ход: отправка новобранцев начнется лишь с 20 мая, а в призывных комиссиях начинают действовать повышенные меры безопасности. Всего ряды Вооруженных сил должны пополнить 135 тыс. военнослужащих - столько же, что и во время призыва - 2019.
В этом году весенний призыв в России начинается в условиях самоизоляции в 51 регионе страны из-за распространения нового коронавируса. Жесткие ограничения для жителей, в том числе, действуют в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, количество заболевших по всей стране составляет 2337 человек, а зафиксированных летальных случаев - 23.
Кроме того, персонал призывных пунктов был обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. В частности, в зданиях появились тест-системы, бактерицидные облучатели и бесконтактные термометры. Люди с повышенной температурой или иными признаками респираторного заболевания не смогут попасть в призывные пункты.
По решению Минобороны, отправка призывников в воинские части должна начаться не ранее 20 мая, что также должно снизить риск распространения вируса в рядах Вооруженных сил России. Всего в весенний призыв ожидается прибытие около 135 тыс. новобранцев из 83 российских регионов, исключения действуют для Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа - там призыв проходит только осенью.
Тестирование призывников
Призывная комиссия - лишь первая точка на пути новобранцев к воинской части. Так, повышенные меры безопасности будут предпринимать и во время перемещения призывников. Все переезды военнослужащих будут контролироваться, а во время пребывания на вокзалах и в аэропортах новобранцы будут обязаны использовать маски, они также будут изолированы от других граждан.
В Минобороны рассчитывают заблаговременно находить заболевших в пути новобранцев и изолировать их до попадания в часть. Кроме того,
Их питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части, сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью "Красной Звезде".
"Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки. Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь", - отметил генерал-полковник.
Увольнение в пандемию
Вместе с прибытием новобранцев также должна состоятся и демобилизация для тех военнослужащих, которые уже отслужили год службы по призыву. В этом году увольнения в запас ожидают 135 тыс. военных - столько же и новых призывников идут на службу.
В условиях пандемии демобилизация будет проводиться с соблюдением специальных мер. К примеру, перед отбытием из воинских частей военные будут проинструктированы специалистами медицинских служб о коронавирусе, в особенности о действующих ограничениях. Также в пути военнослужащие будут обеспечены средствами защиты, в частности, медицинскими масками.
Как говорил Бурдинский, в настоящее время в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания, Минобороны принимает все необходимые меры для исключения заноса коронавируса.
"Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих", - подчеркивал генерал-полковник.
Ранее источник «Газеты.Ru» в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщил, что на сборах не будет допускаться массового скопления призывников, военнослужащих будут собирать в изолированных помещениях небольшими группами, а также тестировать на коронавирус. Принятые меры частично указывают на то, что призывные мероприятия формально пройдут в режиме спецоперации.
Отдел "Армия"