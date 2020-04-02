Коронавирус уже добрался до натовских подводников

В последних числах марта нидерландская подводная лодка Dolfijn (Дольфейн S 808) экстренно прервала боевое дежурство в Северном море, находясь в районе прибрежных вод Шотландии из-за выявления у нескольких членов экипажа признаков коронавируса .

Из 58 членов экипажа 15 голландских подводников сообщили о недомогании с симптомами гриппа, такими как кашель и незначительное повышение температуры. Как сообщили в министерстве обороны страны, тест- анализы показали, что восемь членов экипажа заражены или уже находились на стадии выздоровления, после болезни вызванной коронавирусом.

Подводной лодке пришлось экстренно возвратиться в нидерландскую ВМБ Ден Хелдер на две недели раньше положенного срока. По прибытии все члены экипажа пройдут карантин.

В настоящее время составе ВМС Нидерландов действует 4 дизель-электрических ДЭПЛ типа "Вальрус": Вальрус (S 802), Зеелев (S 803), Дольфейн (S 808) и Брёйнвис(S 810), вошедшие строй в 1992-1994 гг. Подводные лодки типа «Вальрус» (нидерл. Walrusklasse) — серия нидерландских ДЭПЛ, разработаны в конце 1970-х годов для замены подводных лодок типов «Долфейн» и «Звардвис». Все лодки типа "Вальрус" получили имена в честь морских млекопитающих — «Морж», «Морской лев», «Дельфин» и «Морская свинья».

ПЛ типа "Вальрус": продолжат свою деятельность в составе ВМС до 2025 года, после чего будут заменены новыми ПЛ. Подводные лодки типа «Вальрус» являются многоцелевыми дизель-электрическими ПЛ).

Основные тактико-технические характеристики: надводное/подводное водоизмещение - 2.450/2.800 т; запас плавучести до 12%; глубина погружения оперативная 300 м; энергетическая установка: тип дизель-электрическая установка (ДЭУ) с полным электродвижением, в составе которой 3 дизельгенератора мощностью по 980 кВт, дизелей (тип "SEMT Pilstik")- 3 по 2300 л.с. каждый.

На ПЛ установлен один гребной электродвигатель, мощностью 5430 л.с., 3 группы АБ, в каждой по 140 элементов емкостью по 6500 Ач. Запас дизельного топлива310 т. Скорость полного хода (уз) надводная\подводная- 13\21

Вооружение: торпедное - 4 носовыхТА x533 мм, боезапас торпед типа Мк 48 Mod 4, NT 37 D до 12. Вместо торпед ПЛ может принимать на борт до 40 мин. Кроме того, на ПЛ может быть размещено для стрельбы из торпедных аппаратов до 4-8 ПРК UGM-84 "Sub Harpoon". Автономность ПЛ до 60 суток. Экипаж, чел.50 (7 офицеров). Дальность плавания-18500 км на 9 узлах. Рабочая глубина погружения 300 м.

Радиоэлектронное вооружение: тип АСБУ…SEWACO VIII с системой обработки и представления данных "Signaal Gipsy"; тип ГАК"Thomson-Sintra Octopus", в составе которой ГАС с гибкой протяженной буксируемой антенной (ГПБА) GEC Avionics Туре 2026, длиной 450 м, с системой обзора кормовых углов, и контролем собственных шумов.

ДПЛ типа Walrus являются развитием ПЛ типа Zwaardvis постройки начала 70-х годов. У ПЛ типа Walrus "альбакоровская" форма корпуса, Х-образное кормовое оперение, рубочные горизонтальные рули. ПК изготовлен из стали MAREL, повышенной прочности.

На всех ПЛ во время среднего ремонта установлена система поглощения выхлопных газов системы РДП (работы дизеля под водой).ПЛ обладает высокой степенью автоматизации процессов управления кораблем, оружием и техническими средствами за счет чего численность экипажа сокращена с 67 чел. на ПЛ Zwaardvis до 60 чел.

Несмотря на высокие тактико-технических характеристики, голландские подводные лодки оказались бессильны против неуловимого коронаровируса.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронаровирус в королевстве выявлен у более чем 12,5 тыс. человек, умерли более тысячи человек . Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта.

В качестве профилактических мер по предотвращению распространения вируса правительство Нидерландов дало распоряжение до 6 апреля закрыть все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты.. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро для частных лиц и 4 тыс. евро для компаний.

Владимир Лодкин