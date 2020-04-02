Турция провела несколько спецопераций против боевиков с Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter о предотвращении проникновения курдских боевиков в зону операции «Источник мира». Турецкими военнослужащими 31 марта были нейтрализованы девять членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. Террористы предприняли попытку пробраться на контролируемые ВС Турции и их союзниками территории.

Зона безопасности была сформирована Турцией и РФ в приграничных районах на севере Сирийской Арабской Республики. В Идлибской зоне деэскалации в рамках российско-турецких договоренностей объединенными силами армии Турции и военной полиции РФ должен проводиться мониторинг, в том числе трассы М4 Алеппо-Латакия, которая проходит в глубине этой зоны. Но совместное патрулирование трассы проводилось лишь дважды и по сокращенной схеме, так как полная безопасность на некоторых участках не обеспечивается.

В конце марта скоординированное с ВС Турции патрулирование состоялось по маршруту Вахшия-Хисаджек-Карамель-Вахшия в провинции Алеппо. Руководитель российского Центра по применению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что Российская военная полиция провела патрулирование в Алеппо и Хасеке. Стало известно, что из тюрьмы «Ас-Сина» в Хасеке совершили побег несколько бывших высокопоставленных главарей террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ. В «Ас-Сина» начался бунт, заключенные захватили первый этаж здания, что позволило террористам вырваться на свободу. 31 марта военный источник Федерального агентства новостей в Сирии информировал о поимке бежавших из тюрьмы.

В последний день марта турецкие военнослужащие в одностороннем порядке провели патрулирование участка трассы М-4. За последние 13 дней это 11-й патруль, в ходе которого был обследован участок шоссе между населенными пунктами Турунба и Мсебин.

Контролирование трассы М4 и оккупированных группировками зон также осуществляют ВВС Сирии. Кроме того, Сирийская Арабская Армия (САА) направила в район Джебель аз-Зави танки и БМП.

Крупные бои с участием САА в последнее время не проводились, но несколько операций осуществили вооруженные силы Турции. По сообщению Минобороны РФ, Анкаре было предоставлено дополнительное время для обеспечения безопасного проезда совместного конвоя.

30 марта турецкие военнослужащие участвовали в спецоперации по ликвидации члена исполнительного комитета РПК – Назифы Билены, занимавшей высокий пост в Рабочей партии Курдистана, сообщает Anadolu Ajansi. Турецкая артиллерия 31 марта обстреляла позиции курдов из Сирийских демократических сил в сирийской провинции Ракка.

Ситуация в стране усугубляется в связи с распространением коронавируса COVID-19. «Мы не знаем, сколько случаев коронавируса в северной и восточной частях Сирии, поскольку у нас нет каких-либо методов тестирования на определение вируса», - заявил представитель «Сирийского демократического совета» Бассам Сакер.

Ирина Дронина