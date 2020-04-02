COVID-19 выводит из строя атомную подводную мощь России

Весьма вероятно, что такая же беда ждет военные флоты всех стран мира

Весь экипаж одной из восьми российских атомных подводных лодок проекта 949А, вооруженных крылатыми ракетами (КР), отправлен на карантин из-за опасений, что моряки могли заразиться коронавирусом COVID-19. Эта ситуация свидетельствует о весьма серьезные последствия, которые быстро разрастающаяся пандемия может оказать на боеготовность ВС всех стран мира, включая США. Такое сообщение 30 марта было размещено на сайте американского онлайн-издания «Драйв» (The Drive).

Как указывается в публикации издания первым о том, что экипаж подводной крейсера «Орел» с 26 марта находится на карантине сообщило сетевое издание ИА Мурманска «Би-порт» (B-port). Командование ВМФ РФ приняло это решение после того, как было проинформировано о том, что побывавший на лодке по служебным делам гражданский специалист ранее вступал в контакт с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кроме экипажа «Орла» под карантин попали экипаж соседней подлодки и плавучая мастерская.

«Орел» приписан к базе ПЛ в Большой Лопаткиной губе, которая входит в состав пункта базирования Западная Лица на Кольском полуострове. Эта база расположена северо-западнее Мурманска и закрытого города Североморска, в котором размещается штаб Северного флота ВС РФ.

Сколько именно моряков и гражданских лиц, работающих в Большой Лопаткиной губе, попали на карантин не известно. Но известно, что экипаж проекта 949А обычно составляет 110 человек. Агентство «Би-порт» также сообщило, что режим изоляции введен для личного состава второй субмарины, название которой не сообщается, и для плавмастерской, пришвартованных рядом с «Орлом». Это вызвано тем, что их экипажи тоже могли заразиться коронавирусом.

«Орел» — одна из восьми подводных лодок проекта 949А «Антей», которые еще с советских времен находятся в составе российского подводного флота. Две из них проходят глубокую модернизацию по проекту 949АМ. Девятая лодка под названием «Белгород» достраивается по специальному проекту 09852.

В настоящее время «Орел» - одна из трех лодок своего класса, входящих в состав Северного флота. Вторая и третья лодки носят названия Воронеж» и «Смоленск». ПЛ этого проекта «Тверь», «Омск» и «Томск» приписаны к Тихоокеанскому флоту.

Субмарины проекта 949А начали поступать на службу в советский ВМФ в 1980-х годах и до сих пор составляют основу российской группировки ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми). Эти ПЛ имеют два корпуса - внешний и внутренний. В двух отсеках между корпусами размещены пусковые установки для 12 противокорабельных КР П-700 «Гранит» в каждом. У этих лодок также имеется четыре торпедных аппарата калибра 533 мм, которые могут осуществлять пуск тяжелых торпед. Они также оснащены противолодочным ракетно-торпедным комплексом РПК-6М «Водопад», способным поражать ПЛ противника на дальности до 50 км.

Усовершенствованные лодки проекта 949АМ будут оснащены новой системой, способной производить пуски более современных ракет, в том числе сверхзвуковых противокорабельных КР П-800 «Оникс» и КР для поражения наземных целей «Калибр». Согласно имеющейся информации, новые пусковые установки также смогут осуществлять запуски гиперзвуковых КР 3М22 «Циркон».

В связи с выводом из строя вирусом COVID-19 шестой части личного состава ПЛ проекта 949А, возникают вопросы о том, как данный вирус может повлиять на боевые возможности подводных флотов России в ближайшей и отдаленной перспективе. Если он распространится и поразит экипажи российских субмарин с МБР, это серьезно подорвет силы ядерного сдерживания первого и второго ударов.

Моряки надводных и подводных кораблей живут и работают в достаточно стесненных условиях, а COVID-19 уже показал, как быстро он может распространяться. В ВМС США уже отмечено несколько случаев заражения на разных кораблях. Прежде всего, это относится к авианосцам типа «Нимиц», действующим в Тихоокеанском регионе. С этой проблемой могут столкнуться и флоты других стран.

30 марта МО Нидерландов сообщило, что ударная подводная лодка «Дельфин» возвращается на базу на две недели раньше установленного срока, поскольку у восьми членов экипажа подтвержден диагноз COVID-19. Симптомы заболевания появились еще как минимум у 15 моряков. По возвращении в Нидерланды весь экипаж будет отправлен на карантин.

30 марта газета «Красная звезда» сообщила, что в ВС РФ на COVID-19 проверено более 3700 человек, и во всех случаях инфекция не подтвердилась. Точность этого сообщения, как замечает издание «Драйв», вызывает определенные сомнения, но даже если информация соответствует действительности, ситуация в ближайшем будущем вполне может измениться. Руководство России, начиная с президента Владимира Путина, отмечает «Драйв», не придавало должного значения вирусной инфекции, но за прошедшую неделю количество подтвержденных случаев в стране резко возросло.

За последние 24 часа российский Центр по борьбе с коронавирусом сообщил о 302 новых случаях. Таким образом общее количество инфицированных в стране составило 1836 человек. Москва ввела режим полной изоляции, но согласно поступающим сообщениям, реализовать эти меры на практике властям пока плохо удается.

Сегодня не очень понятно, поможет ли карантин, которому подверглись экипажи «Орла», второй субмарины и плавмастерской в губе Большая Лопатка, предотвратить распространение эпидемии и заражение других моряков. Но, чем бы ни закончилась эта история в Мурманской области, подчеркивает «Драйв», уже сейчас понятно, какую серьезную угрозу боеготовности флотов всего мира представляет COVID-19.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»