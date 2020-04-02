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Российская газета

Остановить распространение вируса в России помогут технологии ОПК

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Эффективно остановить распространение вирусных инфекций помогут технологии, созданные в оборонно-промышленном комплексе России.

Разработана уникальная по своему комплексному подходу система обеспечения безопасности мегаполисов от всех видов угроз. В первую очередь она рассчитывалась на противодействие террористической агрессии. Но, как выяснилось, очень эффективна и в ситуациях, связанных с распространением инфекционных заболеваний.

Словосочетание "безопасный город", обозначающее комплекс мер по обеспечению правопорядка и оказанию неотложной помощи в случае каких-то ЧП, родилось на Западе в виде выражения Safe City. Но получило, можно сказать, самую оптимальную реализацию в нашей стране. Сегодня Россия - признанный мировой лидер обеспечения Safe City.

"Безопасный город" как комплексная система защиты была опробована и показала высочайшую эффективность в период проведения зимней Олимпиады в Сочи еще в 2014 году. Там была реализована столь плотная система безопасности, которая в мире еще не применялась. При этом мало кто испытывал хоть малейшие неудобства от того, что находился под круглосуточной защитой. Не тотальным контролем, а именно защитой.

Конечно, в первую очередь парировались самые малейшие угрозы актов терроризма. Для этого привлекались подразделения всех спецслужб и даже войск противовоздушной обороны, в том числе элементов зенитно-ракетных систем С-400. Однако сегодня выясняется, что комплекс мер системы "безопасный город", исключив военную составляющую, можно использовать практически во всех чрезвычайных ситуациях.

Программы под общим названием "Безопасный город" сегодня реализуются в восьмидесяти субъектах России

Территория, которая берется под контроль, в том числе - огромный мегаполис, насыщается системами, позволяющими мониторить практически все. В систему входят различные РЛС, телевизионные и тепловизионные камеры, а также беспилотные летательные аппараты. Трехмерные видеосистемы распознавания лиц позволяют мгновенно идентифицировать тех, кто занесен в группу риска и нарушает режим самоизоляции. Это прежде всего граждане, вернувшиеся из стран с высоким уровнем эпидемиологии.

Системы оснащены чувствительными датчиками контроля температуры. Важно то, что человек может быть полностью закрыт, однако если в объектив попадет хоть небольшой фрагмент кожного покрова - температура определится мгновенно.

Можно напомнить, что в Сочи использовалась многоуровневая интегрированная система "Цирконий-С2000". Она включала в себя 50 мобильных РЛС, 500 единиц различных охранных сигнализаций, 3000 тепловизионных камер, ряд других технических средств контроля и наблюдения. Это позволило обеспечить охрану 39 железнодорожных мостов и 31 автомобильного, 11 эстакад и путепроводов, 6 железнодорожных и 3 автомобильных тоннелей. И еще целого ряда важных объектов.

Сегодня ситуация складывается так, что возникает необходимость оперативно превратить в неприступную крепость совершенно мирный город или целый регион. И сделать это так, чтобы жители не испытали дискомфорта. Сочинский опыт говорит - такое возможно.

По данным главного управления МВД по Москве, с момента введения режима повышенной готовности 5 марта 2020 года в Москве система "безопасный город" помогла выявить более 200 нарушений режима самоизоляции. Помимо этого, данная система качественно повышает эффективность борьбы с криминалом. С ее помощью, например, в столичном регионе в минувшем году удалось раскрыть более 4000 преступлений.

Различные программы под общим названием "Безопасный город" к настоящему времени реализуются в восьмидесяти субъектах России. Скорее всего, в ближайшее время они выйдут на новый уровень.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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