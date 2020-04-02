Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальний поход

Два корвета с крылатыми ракетами на борту проведут в океане несколько учений

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей в составе корветов "Совершенный" и "Громкий" вышел из Владивостока для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В период похода боевые корабли в составе тактической группы отработают практические действия по предназначению, проведут ряд учений и тренировок", - говорится в пресс-релизе ТОФ, который поступил в "Интерфакс" в среду.

По данным штаба флота, "в заливе Петра Великого корветы совместно с экипажами противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ провели учения по организации взлётов и посадок на борт авианесущих кораблей и приняли вертолёты на базирование".

Согласно открытым данным, корветы "Громкий" и "Совершенный" проекта 20380 вооружены крылатыми противокорабельными ракетами "Уран". Длина корветов этого проекта - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.