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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот проведёт ракетные стрельбы в Охотском море

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Ракетный удар малого ракетного корабля во время учений Тихоокеанского флота на Камчатке. Архивное фото
Ракетный удар малого ракетного корабля во время учений Тихоокеанского флота на Камчатке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

К учениям привлечены 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, два десятка самолётов и вертолётов

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько корабельных тактических группы проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море, сообщил в среду Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к выполнению боевых упражнений. В период со 2 по 8 апреля в ходе активной фазы учений планируется отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Боевые упражнения будут выполняться в южной части Охотского моря и захватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль", - информирует штаб ТОФ.

По его данным, к учениям "привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов".

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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