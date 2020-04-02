Тихоокеанский флот проведёт ракетные стрельбы в Охотском море

Ракетный удар малого ракетного корабля во время учений Тихоокеанского флота на Камчатке. Архивное фото.

К учениям привлечены 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, два десятка самолётов и вертолётов

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько корабельных тактических группы проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море, сообщил в среду Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Силы флота уже прибыли в назначенные районы и завершили подготовку к выполнению боевых упражнений. В период со 2 по 8 апреля в ходе активной фазы учений планируется отработать противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, провести ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Боевые упражнения будут выполняться в южной части Охотского моря и захватят проливы Екатерины, Фриза и Буссоль", - информирует штаб ТОФ.

По его данным, к учениям "привлечено до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов".