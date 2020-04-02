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Интерфакс-АВН

США немедленно введут в эксплуатацию медицинские принадлежности, доставленные российским самолетом

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: © AP Photo/Susan Walsh

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - США ожидают в среду российский самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты для оказания помощи в реагировании на COVID-19, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Мы ожидаем, что Россия доставит завтра целый самолет средств индивидуальной защиты и предметов снабжения", - цитирует чиновника CNN.

"Мы немедленно введем в эксплуатацию необходимые предметы, утвержденные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA). Точно так же Соединенные Штаты направляют оборудование и материалы во многие другие страны и по мере возможностей будут делать это еще больше ", - добавил он.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США.

"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединённые Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США в ближайшее время.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он.

По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".

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Трамп Дональд
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