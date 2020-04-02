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Венесуэльский патрульный корабль Naiguata затонул в результате столкновения

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Как сообщило министерство народных вооруженных сил Венесуэлы, патрульный корабль GC-23 Naiguata командования береговой охраны Венесуэлы (входяшего в состав Боливарианских ВМС страны) затонул 30 марта 2020 года в результате столкновения у острова Тортуга в Карибском море с пассажирским судном Resolute под португальским флагом.

Патрульный корабль GC-23 Naiguata типа BVL командования береговой охраны Боливарианских ВМС Венесуэлы, затонувший 30 марта 2020 года в результате столкновения у острова Тортуга в Карибском море с пассажирским судном Resolute под португальским флагом. Снимок сделан в Кадисе (Испания) в 2013 году (с) Luis García Curado

Столкновение произошло у северо-западного побережья Тортуги в ночь на 30 мая примерно в 0.45 по местному времени, когда патрульный корабль GC-23 Naiguata был протаранен круизным судном Resolute (длина 125 м, 8445 брутто-тонн, финской постройки 1991 года, ранее носило названия Society Adventurer и Hanseatic). Все 44 члена экипажа затонувшего патрульного корабля были спасены, Судно Resolute, совершавшее без пассажиров переход из Буэнос-Айреса, не получило серьезных повреждений, пострадавших на борту не имело, и утром 31 марта прибыло в Виллемстад на Кюрасао.

Naiguata являлся одним из трех патрульных кораблей типа BVL (Buque de Vigilancia de Litoral, тип Guaicamacuto, проект Avante 1400), построенных для командования береговой охраны Венесуэлы испанским судостроительным объединением Navantia по контракту 2005 года, и был введен в строй 1 марта 2011 года. Четвертый корабль этого типа GC-24 Comandante Еterno Hugo Chávez (изначально Tamanaco), строящийся с 2008 года по лицезии на венесуэльском судостроительном предприятии Diques y Astilleros Nacionales CA (DIANCA) превратился в долгострой, и неясно, когда будет закончен. Корабли типа BVL имеют полное водоизмешение 1720 тонн и длину 80 метров.

Пассажирское круизное судно Resolute, 14.06.2019 (с) Pierre_Marc / www.fleetmon.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Испания
Португалия
Финляндия
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
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