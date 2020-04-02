В Дагестане артиллеристы Каспийской флотилии впервые выполнили дивизионную стрельбу

На фото - морская пехота Каспийской флотилии на учениях в Дагестане.

Во время учений военнослужащие выпустили около 200 артиллерийских снарядов и мин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Каспийской флотилии впервые провели боевые стрельбы в составе дивизиона в Дагестане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В рамках тактического учения гаубичный артиллерийский дивизион Каспийской флотилии Южного военного округа впервые провел этап боевой стрельбы в полном составе на полигоне Аданак в Дагестане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что артиллеристы после совершения марша в ночных условиях оборудовали и замаскировали свои огневые позиции. Действуя в обороне, дивизион выполнил три этапа поражения целей условного противника. Было выпущено около 200 артиллерийских снарядов и мин.

Командиры орудий и гаубичных артиллерийских батарей отработали навыки управления своими подразделениями, взаимодействия с командованием, продемонстрировали умение оперативно принимать решения в условиях боя, отметили в пресс-службе.