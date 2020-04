Первый полет возрожденного самолета-амфибии Dornier Seastar

Как сообщила компания Dornier Seawings GmbH, 28 марта 2020 года в аэропорту Оберпфаффенхофена (Германия) совершил первый полет первый опытный образец модернизированного самолета-амфибии Dornier Seastar CD2 (германская регистрация D-IDSW, серийный номер 1003), что ознаменовало возрождение программы самолета Dornier Seastar. Впрочем, ее дальнейшие перспективы до сих пор не вполне ясны.

Первый опытный образец модернизированного самолета-амфибии Dornier Seastar CD2 (германская регистрация D-IDSW, серийный номер 1003) компании Dornier Seawings GmbH в первом полете, 28.03.2020 (с) Dornier Seawings GmbH

Двухдвигательный многоцелевой турбовинтовой самолет-амфибия Dornier Seastar был разработан еще около 40 лет назад под руководством Клода Дорнье-младшего (сына знаменитого немецкого авиаконструктора) в попытке возродить былую славу летающих лодок Dornier. Конструкция самолета во многом повторяла традиционные летающие лодки Dornier 1920-1940-х годов, с широкими фюзеляжными поплавками-спонсонами и надкрыльевым расположением комбинации двигателей с тянущим и толкающим винтами.

Первый полет первого прототипа Dornier Seastar (VT-01, он же РТ-1, германская регистрация D-IСDS, серийный номер 1001) состоялся в августе 1984 года, второго прототипа (DC2, германская регистрация D-ISEA, серийный номер 1002) - в 1987 году. После приобретения в 1985 году компании Dornier концерном Daimler Benz, Клод Дорнье-младший основал собственную компанию Claudius Dornier Seastar GmbH & Co KG специально для производства и продвижения самолетов Dornier Seastar. Хотя Dornier Seastar успешно прошел испытания, получил в 1990-1991 годах европейский и американский сертификаты типа и собрал 72 заказа, однако ввиду хронических проблем компании-разработчика и нехватки финансирования в серию так и не пошел. В 1986 году Клод Дорнье-младший скончался, и в 1989 году Claudius Dornier Seastar обанкротилась. Права на Dornier Seastar перешли к компании Dornier Composite Aircraft GmbH & Co KG и позднее разработка продвигалась внуком Дорнье Конрадом, который для этого создал в 1991 году новую компанию Dornier Seastar GmbH & Co. KG, в 2001 году переименованную в Dornier Seawings AG.

В последующие 20 лет неоднократно предпринимались попытка возрождения проекта Dornier Seastar (в различных парнерствах в Малайзии, Китае, Канаде, США и т.д.), хотя и безуспешно. Второй прототип самолета D-ISEA (серийный номер 1002) до сих пор находится в летном состоянии, используясь в качестве демонстратора. Но лишь в 2013 году появился реальный шанс на ревитализацию программы, когда Конраду Дорнье удалось привлечь китайских инвесторов в виде двух китайских государственных компаний Wuxi Industry Development Group Co., Ltd и Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd из Уси. Вместе с ними семья Дорнье организовала новое совместное предприятие Dornier Seawings GmbH, в которое китайцы вложили 150 млн евро, и теперь поднявшее в воздух первый (фактически третий) заново построенный прототип модернизированного самолета Dornier Seastar CD2 (серийный номер 1003).

Фактически самолет построен на находящемся в Оберпфаффенхофене бывшем головном предприятии Dornier, ныне принадлежащем швейцарской группе RUAG (на данном предприятии сейчас ведется серийная сборка самолетов Do 228NG, права на которые принадлежат RUAG, прототипы Dornier Seastar используют крыло от самолета Do 228), прототип был выкачен там 18 августа 2017 года, но доводился длительное время на земле. В последующем предполагается организовать серийную сборку самолетов Dornier Seastar CD2 также в Китае в Уси. По планам, намечалось начать серийное производство в 2021 году, хотя вряд ли этот срок будет выдержан, тем более, что наличие конкретных заказов на самолет неясно.

Конструкция Dornier Seastar CD2 частично переработана по сравнению с двумя первыми прототипами 1980-х годов, отличаясь широким применением композиционных материалов (цельнокомпозитный фюзеляж, изготовленный по подряду австрийской компанией Diamond Aircraft Industries), обновленными бортовыми системами, "стеклянной кабиной" с комплексом авионики Honeywell Primus Epic 2.0, полностью цифровым оборудованием и т.д. На серийных самолетах планер должен быть цельнокомпозитным. Экипаж один-два человека, вместимость до 12 пассажиров. Максимальный взлетный вес нового самолета 5100 кг, установлены два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney Canada PT6A-135A-478A взлетной мощностью по 650 л.с. с четырехлопастными винтами McCauley 4HFR34C760/95DA, шасси убирающееся Sumitomo. Самолет должен иметь крейсерскую скорость 333 км/ч и максимальную дальность 1670 км. Заявляется, что экономическом режиме с одним выключенным двигателем продолжительность полета (например при патрулировании) может составить 11 часов.

На основе Dornier Seastar CD2 разработчик предлагает в том числе создание семейства самолетов военного назначения (патрульных и т.п.) под шифром Orca.

