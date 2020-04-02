Как разбить лоб «Абрамсу»

Создатели бронебойных снарядов дошли до предела возможностей

Уже 40 лет разработчики разных стран соревнуются в бронепробитии отнюдь не калибрами и пушками, а снарядами.

Эволюция танковых орудий тормознула в 70-х годах. У нас – в начале десятилетия на калибре 125 миллиметров, у противников – в его конце на 120 миллиметров. В России – это неоднократно модернизируемая пушка 2А46, стоящая в башнях Т-64А, Т-72, Т-80, Т-90. Замена была создана лишь для Т-14 и Т-90М в виде 2А82 все того же калибра.

Лучшая пушка НАТО Rh120 тоже неоднократно модернизировалась и служит верой и правдой уже которое десятилетие американцам и немцам. Британские L30 и французские CN120-26 помоложе, но лишь потому, что танки, на которых они стоят, позже приняты на вооружение.

Разговоры об обновлении калибра идут давно: у нас – до 152 миллиметров, у американцев – до 140. Были даже проекты таких альфа-танков, изготовленные в металле. Ближе всех к воплощению идеи крупного калибра подошли в России: Т-14 может выпускаться в модификации с 152-мм пушкой 2А83. Но у нас и с обычными «Арматами» пока не очень густо.

Друг сердечник

Главный способ расколупать хорошо защищенную машину противника – шмальнуть по ней бронебойным оперенным подкалиберным снарядом (БОПСом). Его «стрела» просто проткнет броню. Главное – обеспечить высокую кинетическую энергию за счет скорости и массы сердечника.

Скорость дается работой над взрывчаткой, пушкой и формой снаряда. Масса сердечника – колдовство над материалом, и тут два основных направления: вольфрамовые или урановые сплавы. Обедненный уран используют в основном страны, где есть собственный ядерный топливный цикл и не особо заморачиваются над экологией и гуманизмом. США влюблены в уран и используют его без стеснения. Бундесвер предпочитает вольфрам. Россия работает с обоими материалами, но ураном вне специальных полигонов старается не стрелять.

“ «Вакуум-2», возможно, будет пробивать больше метра гомогенной брони ”

Американская любовь имеет плотность 19,05 г/см3, что в 2,5 раза больше, чем у стали, соответственно тяжелее, за счет чего и достигается большая кинетическая энергия полета. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности урана сердечник при ударе о броню подвергается адиабатному стачиванию. Можно сказать – самозатачивается. Острая стрела всегда пронзит лучше, чем тупая, как старый молоток. После пробития брони урановая пыль из-за свойства пирофорности, проникнув в танк, вспыхивает, обеспечивая хорошее заброневое поражение. И обедненный уран формально бесплатный, потому как это отходы. Фактически же организовать работу с ним совсем не дешево, потому как он мало того что радиоактивен, так еще и довольно ядовит.

Вольфрам плотнее – 19,25 г/см3 (на 1%). У него тоже есть суперсвойство – высокая температура плавления, в 2,6 раза большая, чем у урана. Поэтому в условиях, когда радиоактивный «ломик» начинает течь от колоссальных температур (если таковые возникают) в месте соударения, то вольфрамовый сохраняет свою твердость. При прочих равных вольфрамовый БОПС проигрывает урановому, но при скорости полета около двух километров в секунду начинает брать свое. Кстати, новая пушка 2А82 как раз выплевывает БОПСы на таких скоростях. Недостаток вольфрама – стоимость. Достоинства – работать с ним несколько проще да и гуманнее он в применении.

Эволюция лома

Совершенствуя БОПСы, конструкторы уделяют внимание всему: пробуют разное оперение для стабильности полета, мастерят легко сбрасываемые поддоны, пробуют разные бронебойные колпачки. Но главный способ повысить бронепробитие – сделать ломик подлиннее, потоньше, да так, чтобы не сломался в полете.

И тут есть нюанс. В танк с ручным заряжанием можно грузить почти любые снаряды, лишь бы в укладку влезали, да и та обычно располагается в кормовой нише, модернизировать ее несложно.

А вот автоматы заряжания танков довольно требовательны к размерам снарядов. Поэтому разработка нового БОПСа с качественно иными характеристиками, скажем для Т-72, – задача нетривиальная.

«Манго-Манго»

Основной российский БОПС – разработанный в середине 80-х «Манго». На его примере видно, что это не просто металлический лом. Баллистический колпачок прячет бронебойный, за ним демпфер, который позволяет качественно «закуситься» при попадании под углом и лишь затем последовательно стоят два сердечника из вольфрам-никель-железного сплава. Общая их длина – 420 миллиметров, а толщина – всего 18 миллиметров, размер активной части всего БОПСа – 574 миллиметра. Венчает все это калиберное стабилизирующее оперение и 3,4 килограмма дополнительного заряда.

Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ruПри стрельбе с двух километров «Манго», попадая в упор, пробивает 450 миллиметров гомогенной бронестали, а под углом 60 градусов – 230 миллиметров. Именно этот БОПС зачастую шел в комплекте с российскими танками при поставках за рубеж. А недавно «Техмаш» представил модернизированную версию «Манго-М» как раз с прицелом на экспорт. Длина активной части увеличилась до 610 миллиметров. В лоб новый снаряд пробивает уже 560 миллиметров стали, а под углом 60 градусов – 280.

У владельцев российских танков старых модификаций вариантов не очень много, так что новый БОПС их, конечно, заинтересует.

Борт корпуса «Абрамса» новый «Манго» прошьет при любых углах, лишь бы не рикошетило. Но чтобы пробить борт башни, придется вписаться в 45 градусов. То же справедливо и для других танков НАТО да и вообще для любых. Просто углы поражения башни будут разными.

О пробитии в лоб речь не идет.

«Лекало» для НАТО

Этот БОПС был принят на вооружение еще в конце 90-х годов, но с производством как-то не заладилось. Вольфрамовый сердечник, бронепробитие – 650 миллиметров по прямой и около 320 под углом в 60 градусов.

Это позволяет при идеальном выстреле с двух километров пробить корпусную броню большинства танков модификаций 90-х и нулевых годов. Если подъехать поближе и целить в уязвимые места башни, удастся поразить и ее.

Но, например, «Абрамс» M1A2SEP «Лекалом» можно бить только в бортовую проекцию, зато хоть в корпус, хоть в башню и с любых углов.

В этом году Минобороны заказало для армии две тысячи таких БОПСов. Это на полбоекомплекта сотни танков. Лучше, чем «Манго», конечно, но все же недостаточно.

Два «Свинца»

Создавая в конце 80-х БОПС «Свинец», конструкторы выжимали максимум из автомата заряжания, использовали каждый миллиметр. Длина активной части составила 635 миллиметров. Монолитный сердечник изготовили из карбида вольфрама, добавили подкалиберное оперение, порох помощнее и на выходе получили пробитие с двух километров по нормали 650 миллиметров и 320 под углом 60 градусов. Очень хорошо для своего времени.

На этой основе уже в современной России были созданы два новых БОПСа.

«Свинец-1» с вольфрамовым сердечником пробивает 700–740 миллиметров гомогенной стали. «Свинец-2», чей сердечник изготовлен из вольфрам-уранового сплава с романтичным названием «Материал Б», прошивает плиту 800–830 миллиметров. Этого достаточно, чтобы при хорошем выстреле в лоб расковырять корпус любого танка и в уязвимых местах уверенно проткнуть башню.

Применять снаряды серии «Свинец» может любой российский танк последних модификаций: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А, а при желании – и Т-14.

Но пока применять нечего – Минобороны закупает «Лекало». Остается надеяться, что временно.

Если «Свинец» соответствует озвученным характеристикам, то это, пожалуй, самый мощный массовый БОПС, который светит нашей армии, пока основу ее бронетанковых сил составляют Т-72БЗ, а значит, на ближайшие десятилетия. И единственный, позволяющий Т-72Б3 пережить встречу с танком НАТО.

«Абрамс» и пустота

Это история свободы. Конструкторы, создавая очередной «ломик», словно забыли о наличии автомата заряжания на отечественных танках и смастерили БОПС метровой длины. Так и пылиться бы ему на бескрайних складах затухших разработок ОПК, если бы не новый Т-14, а точнее, его пушка следующего поколения 2А82-1М и хитрый автомат заряжания, вмещающий снаряды как раз с метр.

Характеристики «Вакуум-1» впечатляющие – пробитие 900 миллиметров бронестали с двух километров при попадании по нормали.

«Абрамс» последних модификаций, если американцы не преувеличивают, в самом толстом месте башни имеет защиту, эквивалентную 900–950 миллиметрам гомогенной стали. Израильский 70-тонный монстр хвалится броней 900 миллиметров. Пожалуй, лобастее зверей в мире танков сегодня не водится. И всех их при хорошем выстреле бьет «Вакуум-1».

Правда, Т-14 по-прежнему поступает в армию в гомеопатических количествах. Но есть надежды на более интенсивные поставки Т-90М с башней, в которой тоже стоят пушка 2А82-1М и новый автомат заряжания. Это второй танк в нашей армии, который может применять суперБОПС.

«Вакуум-1» изготовлен с вольфрамовым сердечником. Для разработок «Вакуума-2», поговаривают, привлечен Росатом, что предполагает применение уранового сплава. Прирост по мощности, возможно, позволит пробивать больше метра гомогенной брони.

В недрах российского ОПК еще зреет разработка для Т-14 специальных БОПСов семейства «Грифель», которые совсем секретные и супермощные. Но на самом деле какой там оттачивается «Грифель», на сегодня не имеет значения.

У нас и для БОПСов «Вакуум» не хватает танков, которые их могут применять: Т-14 и Т-90М. Даже если их закупка наконец пойдет по графику, в ближайшее десятилетие основу российского танкового кулака все равно будут составлять Т-72Б3, а к ним что-то лучше «Свинца» едва ли удастся изобрести. Кои тоже еще нужно поставить в войска в достаточных количествах.

Перспектива

Если же говорить о будущем отдаленном, тут складывается интересная ситуация.

Где-то за скоростью два километра в секунду материал сердечника при столкновении с преградой начинает разрушаться без прироста пробития. Так что искать эффективности на этом направлении станет невозможно.

Продолжать увеличивать длину сердечника тоже едва ли получится. Полутораметровый БОПС сложно засунуть в боеукладку да и оперировать им внутри танка непросто. Кроме того, на прочности скажутся изгибные деформации при выстреле.

Ситуацию могут переломить принципиально иные сплавы для сердечника, не на основе вольфрама или урана. Но пока они не просматриваются.

Последние десятилетия БОПС чаще всего побеждает броню, но его потенциал роста эффективности близится к исчерпанию. Если защита брони выйдет за пределы возможностей «ломиков», танкостроители просто начнут переходить на пушки большего калибра.

А как говорят, российской 152-мм 2А83 оперенный подкалиберный снаряд в привычном понимании, в общем-то, и не нужен – она и пустой болванкой способна сносить танкам башни без пробития брони.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года