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Военно-промышленный курьер

Как разбить лоб «Абрамсу»

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Источник изображения: Фото: google.com

Создатели бронебойных снарядов дошли до предела возможностей

Уже 40 лет разработчики разных стран соревнуются в бронепробитии отнюдь не калибрами и пушками, а снарядами.

Эволюция танковых орудий тормознула в 70-х годах. У нас – в начале десятилетия на калибре 125 миллиметров, у противников – в его конце на 120 миллиметров. В России – это неоднократно модернизируемая пушка 2А46, стоящая в башнях Т-64А, Т-72, Т-80, Т-90. Замена была создана лишь для Т-14 и Т-90М в виде 2А82 все того же калибра.

Лучшая пушка НАТО Rh120 тоже неоднократно модернизировалась и служит верой и правдой уже которое десятилетие американцам и немцам. Британские L30 и французские CN120-26 помоложе, но лишь потому, что танки, на которых они стоят, позже приняты на вооружение.

Разговоры об обновлении калибра идут давно: у нас – до 152 миллиметров, у американцев – до 140. Были даже проекты таких альфа-танков, изготовленные в металле. Ближе всех к воплощению идеи крупного калибра подошли в России: Т-14 может выпускаться в модификации с 152-мм пушкой 2А83. Но у нас и с обычными «Арматами» пока не очень густо.

Друг сердечник

Главный способ расколупать хорошо защищенную машину противника – шмальнуть по ней бронебойным оперенным подкалиберным снарядом (БОПСом). Его «стрела» просто проткнет броню. Главное – обеспечить высокую кинетическую энергию за счет скорости и массы сердечника.

Скорость дается работой над взрывчаткой, пушкой и формой снаряда. Масса сердечника – колдовство над материалом, и тут два основных направления: вольфрамовые или урановые сплавы. Обедненный уран используют в основном страны, где есть собственный ядерный топливный цикл и не особо заморачиваются над экологией и гуманизмом. США влюблены в уран и используют его без стеснения. Бундесвер предпочитает вольфрам. Россия работает с обоими материалами, но ураном вне специальных полигонов старается не стрелять.

“ «Вакуум-2», возможно, будет пробивать больше метра гомогенной брони ”

Американская любовь имеет плотность 19,05 г/см3, что в 2,5 раза больше, чем у стали, соответственно тяжелее, за счет чего и достигается большая кинетическая энергия полета. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности урана сердечник при ударе о броню подвергается адиабатному стачиванию. Можно сказать – самозатачивается. Острая стрела всегда пронзит лучше, чем тупая, как старый молоток. После пробития брони урановая пыль из-за свойства пирофорности, проникнув в танк, вспыхивает, обеспечивая хорошее заброневое поражение. И обедненный уран формально бесплатный, потому как это отходы. Фактически же организовать работу с ним совсем не дешево, потому как он мало того что радиоактивен, так еще и довольно ядовит.

Вольфрам плотнее – 19,25 г/см3 (на 1%). У него тоже есть суперсвойство – высокая температура плавления, в 2,6 раза большая, чем у урана. Поэтому в условиях, когда радиоактивный «ломик» начинает течь от колоссальных температур (если таковые возникают) в месте соударения, то вольфрамовый сохраняет свою твердость. При прочих равных вольфрамовый БОПС проигрывает урановому, но при скорости полета около двух километров в секунду начинает брать свое. Кстати, новая пушка 2А82 как раз выплевывает БОПСы на таких скоростях. Недостаток вольфрама – стоимость. Достоинства – работать с ним несколько проще да и гуманнее он в применении.

Эволюция лома

Совершенствуя БОПСы, конструкторы уделяют внимание всему: пробуют разное оперение для стабильности полета, мастерят легко сбрасываемые поддоны, пробуют разные бронебойные колпачки. Но главный способ повысить бронепробитие – сделать ломик подлиннее, потоньше, да так, чтобы не сломался в полете.

И тут есть нюанс. В танк с ручным заряжанием можно грузить почти любые снаряды, лишь бы в укладку влезали, да и та обычно располагается в кормовой нише, модернизировать ее несложно.

А вот автоматы заряжания танков довольно требовательны к размерам снарядов. Поэтому разработка нового БОПСа с качественно иными характеристиками, скажем для Т-72, – задача нетривиальная.

«Манго-Манго»

Основной российский БОПС – разработанный в середине 80-х «Манго». На его примере видно, что это не просто металлический лом. Баллистический колпачок прячет бронебойный, за ним демпфер, который позволяет качественно «закуситься» при попадании под углом и лишь затем последовательно стоят два сердечника из вольфрам-никель-железного сплава. Общая их длина – 420 миллиметров, а толщина – всего 18 миллиметров, размер активной части всего БОПСа – 574 миллиметра. Венчает все это калиберное стабилизирующее оперение и 3,4 килограмма дополнительного заряда.

Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ruПри стрельбе с двух километров «Манго», попадая в упор, пробивает 450 миллиметров гомогенной бронестали, а под углом 60 градусов – 230 миллиметров. Именно этот БОПС зачастую шел в комплекте с российскими танками при поставках за рубеж. А недавно «Техмаш» представил модернизированную версию «Манго-М» как раз с прицелом на экспорт. Длина активной части увеличилась до 610 миллиметров. В лоб новый снаряд пробивает уже 560 миллиметров стали, а под углом 60 градусов – 280.

У владельцев российских танков старых модификаций вариантов не очень много, так что новый БОПС их, конечно, заинтересует.

Борт корпуса «Абрамса» новый «Манго» прошьет при любых углах, лишь бы не рикошетило. Но чтобы пробить борт башни, придется вписаться в 45 градусов. То же справедливо и для других танков НАТО да и вообще для любых. Просто углы поражения башни будут разными.

О пробитии в лоб речь не идет.

«Лекало» для НАТО

Этот БОПС был принят на вооружение еще в конце 90-х годов, но с производством как-то не заладилось. Вольфрамовый сердечник, бронепробитие – 650 миллиметров по прямой и около 320 под углом в 60 градусов.

Это позволяет при идеальном выстреле с двух километров пробить корпусную броню большинства танков модификаций 90-х и нулевых годов. Если подъехать поближе и целить в уязвимые места башни, удастся поразить и ее.

Но, например, «Абрамс» M1A2SEP «Лекалом» можно бить только в бортовую проекцию, зато хоть в корпус, хоть в башню и с любых углов.

В этом году Минобороны заказало для армии две тысячи таких БОПСов. Это на полбоекомплекта сотни танков. Лучше, чем «Манго», конечно, но все же недостаточно.

Два «Свинца»

Создавая в конце 80-х БОПС «Свинец», конструкторы выжимали максимум из автомата заряжания, использовали каждый миллиметр. Длина активной части составила 635 миллиметров. Монолитный сердечник изготовили из карбида вольфрама, добавили подкалиберное оперение, порох помощнее и на выходе получили пробитие с двух километров по нормали 650 миллиметров и 320 под углом 60 градусов. Очень хорошо для своего времени.

На этой основе уже в современной России были созданы два новых БОПСа.

«Свинец-1» с вольфрамовым сердечником пробивает 700–740 миллиметров гомогенной стали. «Свинец-2», чей сердечник изготовлен из вольфрам-уранового сплава с романтичным названием «Материал Б», прошивает плиту 800–830 миллиметров. Этого достаточно, чтобы при хорошем выстреле в лоб расковырять корпус любого танка и в уязвимых местах уверенно проткнуть башню.

Применять снаряды серии «Свинец» может любой российский танк последних модификаций: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А, а при желании – и Т-14.

Но пока применять нечего – Минобороны закупает «Лекало». Остается надеяться, что временно.

Если «Свинец» соответствует озвученным характеристикам, то это, пожалуй, самый мощный массовый БОПС, который светит нашей армии, пока основу ее бронетанковых сил составляют Т-72БЗ, а значит, на ближайшие десятилетия. И единственный, позволяющий Т-72Б3 пережить встречу с танком НАТО.

«Абрамс» и пустота

Это история свободы. Конструкторы, создавая очередной «ломик», словно забыли о наличии автомата заряжания на отечественных танках и смастерили БОПС метровой длины. Так и пылиться бы ему на бескрайних складах затухших разработок ОПК, если бы не новый Т-14, а точнее, его пушка следующего поколения 2А82-1М и хитрый автомат заряжания, вмещающий снаряды как раз с метр.

Характеристики «Вакуум-1» впечатляющие – пробитие 900 миллиметров бронестали с двух километров при попадании по нормали.

«Абрамс» последних модификаций, если американцы не преувеличивают, в самом толстом месте башни имеет защиту, эквивалентную 900–950 миллиметрам гомогенной стали. Израильский 70-тонный монстр хвалится броней 900 миллиметров. Пожалуй, лобастее зверей в мире танков сегодня не водится. И всех их при хорошем выстреле бьет «Вакуум-1».

Правда, Т-14 по-прежнему поступает в армию в гомеопатических количествах. Но есть надежды на более интенсивные поставки Т-90М с башней, в которой тоже стоят пушка 2А82-1М и новый автомат заряжания. Это второй танк в нашей армии, который может применять суперБОПС.

«Вакуум-1» изготовлен с вольфрамовым сердечником. Для разработок «Вакуума-2», поговаривают, привлечен Росатом, что предполагает применение уранового сплава. Прирост по мощности, возможно, позволит пробивать больше метра гомогенной брони.

В недрах российского ОПК еще зреет разработка для Т-14 специальных БОПСов семейства «Грифель», которые совсем секретные и супермощные. Но на самом деле какой там оттачивается «Грифель», на сегодня не имеет значения.

У нас и для БОПСов «Вакуум» не хватает танков, которые их могут применять: Т-14 и Т-90М. Даже если их закупка наконец пойдет по графику, в ближайшее десятилетие основу российского танкового кулака все равно будут составлять Т-72Б3, а к ним что-то лучше «Свинца» едва ли удастся изобрести. Кои тоже еще нужно поставить в войска в достаточных количествах.

Перспектива

Если же говорить о будущем отдаленном, тут складывается интересная ситуация.

Где-то за скоростью два километра в секунду материал сердечника при столкновении с преградой начинает разрушаться без прироста пробития. Так что искать эффективности на этом направлении станет невозможно.

Продолжать увеличивать длину сердечника тоже едва ли получится. Полутораметровый БОПС сложно засунуть в боеукладку да и оперировать им внутри танка непросто. Кроме того, на прочности скажутся изгибные деформации при выстреле.

Ситуацию могут переломить принципиально иные сплавы для сердечника, не на основе вольфрама или урана. Но пока они не просматриваются.

Последние десятилетия БОПС чаще всего побеждает броню, но его потенциал роста эффективности близится к исчерпанию. Если защита брони выйдет за пределы возможностей «ломиков», танкостроители просто начнут переходить на пушки большего калибра.

А как говорят, российской 152-мм 2А83 оперенный подкалиберный снаряд в привычном понимании, в общем-то, и не нужен – она и пустой болванкой способна сносить танкам башни без пробития брони.


Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года

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19 комментариев
№1
02.04.2020 09:19
Цитата, q
Если «Свинец» соответствует озвученным характеристикам, то это, пожалуй, самый мощный массовый БОПС, который светит нашей армии, пока основу ее бронетанковых сил составляют Т-72БЗ, а значит, на ближайшие десятилетия. И единственный, позволяющий Т-72Б3 пережить встречу с танком НАТО.
Я так понял из статьи, что Т-72БЗ с поступающими снарядами фактически бессилен перед Абрамсом один на один. Хотелось бы где-нибудь почитать, сможет ли Абрамс сделать что-нибудь с Т-72?
0
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№2
02.04.2020 10:16
дайте почитать статью Сироже82му , а то он тут аж укакался пока доказывал что Манго пробивает навылет в лоб 2 абрамса которые стоят друг за другом .

хотя чует мое сердце что он начнет доказывать что афтырь дураг , а коменты и фотачге  в жэжэшечке истенна прафда .
-1
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№3
02.04.2020 10:22
"«Абрамс» последних модификаций, если американцы не преувеличивают, в самом толстом месте башни имеет защиту, эквивалентную 900–950 миллиметрам гомогенной стали"

Пробитие 900 мм стали требует очень высокой кинетической энергии. Но каков потенциал погона башни танка "партнера"? На какую энергию он расчитан и выдержит ли такой удар?
Не мог бы кто-нибудь осветить эту тему?
Возможно, что для уничтожения танка  и не требуется пробивать метр брони, достаточно ударить по башне приличной кувалдой и она слезет со своего места? Или ее заклинит на месте.
+1
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№4
02.04.2020 11:16
Цитата, q
Кроме того, благодаря низкой теплопроводности урана сердечник при ударе о броню подвергается адиабатному стачиванию.
- поясните темному, это что за новация такая?
+1
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№5
02.04.2020 11:25
а это че за фигня:
Цитата, q
«ломик» начинает течь от колоссальных температур (если таковые возникают
- могут не возникнуть ?
+1
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№6
02.04.2020 11:37
Цитата, просто экспл сообщ. №2
афтырь дураг
Особо укушенный для тебя он конечно умный ,на почитай перлы Черкасова https://www.vpk-news.ru/articles/49964
Цитата, q
И еще одна цифра: фрегат «Адмирал Горшков» обошелся примерно в 13 миллиардов рублей.
у афтора 22350 стоит в 1,5 раза меньше 20380.
Бывает.
Тут афтор Черкасов мриет о 300 тонных танках https://www.vpk-news.ru/articles/54633
Вот тут Черкасов https://www.vpk-news.ru/articles/49214 берет данные по численности из Википедии .
Вот еще стать Черкасова https://www.vpk-news.ru/articles/35214 цитата
Цитата, q
Абрамсы» выполняют скорее статусную роль, производя впечатление на доверчивых прибалтов.
Ну ты просто экспл жуй это,не отвлекайся,это твой уровень и твой умный афторь.
0
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№7
02.04.2020 11:41
Цитата, emelya сообщ. №4
поясните темному, это что за новация такая?
Спросите у афтора.
0
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№8
02.04.2020 12:25
афтар статьи конченый мудак я гарантирую это. ибо платный троль это другое, это понимать надо. 1) 900 это вбашне в корпусе меньше 2) 900 или там 700 для меркавы это даже евреи в израиле не заикались, там броня тоньше кеды солдата!!! фоток миллиард уже 3) в корпус несуть.. суть втом что офз от т62 попав по.. мимо! танка а т72 так может с 12 км, осколками рафигачит танку пушку то есть ствол размермо кстати ныне аж 1,5 квалдратных метра проекция, 1 чих и его порвёт при выстреле. ЗЫ сзади албрамс поймав гаубичный прилёт от БМП3 радостно примет через радиатор в жопе осколки прямо в МТО
0
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№9
02.04.2020 12:36
А вот интересно, если пулю 12,7 умудриться разогнать до 5 км/с , сколько мм по нормали можно пробить?
0
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№10
02.04.2020 12:50
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
перлы Черкасова
А по этой статье Черкасова возражения какие?
+1
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№11
02.04.2020 12:56
Цитата, Злая будка сообщ. №8
900 это вбашне в корпусе меньше
Автор так и пишет.
Цитата, Злая будка сообщ. №8
фоток миллиард уже
Не доказательство. Потому что сфоткать можно хитро.
Цитата, Злая будка сообщ. №8
осколками рафигачит танку пушку то есть ствол ...
сзади албрамс поймав гаубичный прилёт от БМП3 радостно примет через радиатор в жопе осколки прямо в МТО
Возможно. Но. Предлагаете только так и поражать танки НАТО?
Кто-нибудь пробовал стрельбой установить частость поражения ствола при попадании ОФС в башню? И частость поражения Абрамса от ОФС позади танка? И, кстати, вероятность попадания ОФС в зону 30м от МТО танка?
+1
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№12
02.04.2020 12:57
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №10
А по этой статье Черкасова возражения какие?
Откуда взяты цифры?
К примеру вот эти
Цитата, q
«Свинец-1» с вольфрамовым сердечником пробивает 700–740 миллиметров гомогенной стали. «Свинец-2», чей сердечник изготовлен из вольфрам-уранового сплава с романтичным названием «Материал Б», прошивает плиту 800–830 миллиметров.
Честно,ни когда не встречал таких цифр по Свинцу,слишком уж оптимистично.
Или вот эти
Цитата, q
«Абрамс» последних модификаций, если американцы не преувеличивают, в самом толстом месте башни имеет защиту, эквивалентную 900–950 миллиметрам гомогенной стали.
Подобные цифры фигурируют в Википедии (без ссылки на  источник) и в статье топ вара без имени без флага.
Ну или вот эта фраза
Цитата, q
благодаря низкой теплопроводности урана сердечник при ударе о броню подвергается адиабатному стачиванию
0
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№13
02.04.2020 13:39
Цитата, emelya сообщ. №4
- поясните темному, это что за новация такая?
- новации здесь никакой.

Эффект "самозатачивания" описан в специальной литературе. Его не надо представлять себе так, как будто бы "лом" встретившийся с преградой остаётся таким-же острым как карандаш и до встречи с ней.

Поискал в Интернете, но не нашёл нужного фото, хотя где-то должно было быть...

Вот, нашёл! :)



На тех фото которые видел я, это выглядело так: после встречи с преградой сердечник из ВНЖ имел практически плоскую (сплющенную) носовую часть, даже с некоторым её расширением-наковальней. Т.е. с увеличением внешнего диаметра носовой части. Как следствие - увеличение диаметра пробиваемого канала (каверны).

А вот носовая часть сердечника из обеднённого урана, благодаря его х-ф свойствам, имела форму ближе к форме тупоголовой пули: плоский пятачок с широкой "фаской" от "стекающих" с носовой части чешуек металла.

P.S. На тему, если есть желание, можете почитать:

М. Растопшин, "Применение США обедненного урана в боеприпасах"
0
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№14
02.04.2020 14:01
Цитата, q
Как разбить лоб «Абрамсу»
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
0
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№15
02.04.2020 14:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Особо укушенный для тебя он конечно умный ,на почитай перлы Черкасова https://www.vpk-news.ru/articles/49964

ты бы свои почитал , как там Вампир , много абрамсов А2 в лоб взял ?
я уж молчу о что  Климов с плазмой вокруг "слепого" Циркона для тебя афтаритед .
у тебя все источники это форумные коменты и фотачке с жэжэшечке .
а как дело коснется реально значимых источников то ты обтекашь на раз два . или ты думаешь что твои выкаки против АлексадрАа никто не прочел ?
как и твои вскукареки про "шведский отчет" думаешь все забыли ?
ты петросян военных форумов , что ни пост так обделываешься .


Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Откуда взяты цифры?
К примеру вот эти
а твои цифры и картиночке откуда ? или тебе можно любой высер с форума выдавать за достоверный источник , а другим надо линк на оф. документ выкладывать ?



Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Подобные цифры фигурируют в Википедии (без ссылки на  источник) и в статье топ вара без имени без флага.
Ну или вот эта фраза

блин , и это пишет тушка у которой все посты ссылаются на личное мнение посторонних персонажей ? то у тебя rurouni (или как там его , по памяти ник написал) , то он умный чел , когда его позиция тебе нравится , а как позиция не нравится , то он либерас и русофоб и вообще нехрен его читать . у тебя любой перец с надписью "абрамс гуано" становится мегаэкспертом , а если чел пишет что абрамс хороший танк , то он тупой и некомпетентный . даже если это гл. инженер который проектировал Абрамс .


Цитата, Peter Tsk сообщ. №13
Эффект "самозатачивания" описан в специальной литературе.

уже не раз обсуждали эту ситуацию  . у вольфрама тоже есть такое свойство , но оно проявляется при скоростях БОПСа более 2км сек . и наши работают над этим (БОПСы со скоростью более 2км сек) .
-1
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№16
02.04.2020 14:32
Цитата, Peter Tsk сообщ. №13
Эффект "самозатачивания" описан в специальной литературе.
Эффект есть,только какое имеет к нему отношение адиабатному стачиванию
Поисковик эту фразу не вадает,выскакивает только Адиабатический процесс,а это совсем другое.
Как итог афтор написал херню по данным БОПС,по броне Абрамса  и про то что БОПС нельзя  больше 2 км/с.
-1
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№17
02.04.2020 14:59
С выставки DefExpo-2020 в Индии. https://dfnc.ru/c106-technika/fotoreportazh-s-vystavki-defexpo-2020-v-indii/

свнинец под углом 300
А это с Армии 2019

свинец  600мм
0
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№18
02.04.2020 15:22
Цитата, q
Поисковик эту фразу не вадает,выскакивает только Адиабатический процесс,а это совсем другое.
Прекратите быть спецом по поисковикам. Зачем Вам это?
0
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№19
02.04.2020 15:26
Цитата, gvinpin сообщ. №18
Зачем Вам это?
Для общего развития.
0
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